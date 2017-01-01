Награждены лучшие врачи 7-й ивановской горбольницы

Также подведены итоги внутрибольничного конкурса на лучший новогодний стол (фото)





25 декабря в Ивановской городской клинической больнице № 7 состоялось награждение лучших врачей.

Поздравить коллег приехал врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, который большую часть уходящего года работал в 7-ой горбольнице главным врачом. Также работников лечебного учреждения поздравил заместитель председателя Ивановской областной думы Игорь Волков. Наиболее отличившимся сотрудникам были вручены грамоты и благодарственные письма.

Затем последовала неформальная часть, в ходе которой были подведены итоги внутрибольничного конкурса на лучший новогодний стол. Перед сотрудниками лечебного учреждения выступил профессиональный артист.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области

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