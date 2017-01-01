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сегодня, 14:05
В Ивановской области открылось новое производство
Создано более 220 рабочих мест (фото)
25 декабря в Юже состоялось торжественное открытие нового швейного производства по пошиву спецодежды известного производителя «Легпромразвитие».
«Для работников предприятия созданы все условия: выделены отдельные комнаты для питания, современные комнаты гигиены и раздевалки», - сообщает news.yuzha.ru.
Создано более 220 новых рабочих мест.
Фото: news.yuzha.ru
ключевые слова: швейное производство
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Комментарии (4)
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- IvZсегодня, 14:33Почему не пишите сколько закрылось, сколько народу сократили или перевели на неполный рабочий день?
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- Fantomasсегодня, 14:52Потому что сверху дано указание по созданию "положительного" информационного фона
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- ЙЯdЪсегодня, 16:15Для Южи 220 мест реально круто.
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- Фридрих Энгельс 2сегодня, 17:24в Иванове на Автокране работало 3-5 тыс. человек, на ИЗТС, Кранексе также + сколько фабрик было . А сколько швейных цехов открылось взамен их деградации ?????
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