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Новости

сегодня, 14:05

В Ивановской области открылось новое производство

Создано более 220 рабочих мест (фото)


25 декабря в Юже состоялось торжественное открытие нового швейного производства по пошиву спецодежды известного производителя «Легпромразвитие».

«Для работников предприятия созданы все условия: выделены отдельные комнаты для питания, современные комнаты гигиены и раздевалки», - сообщает news.yuzha.ru.

Создано более 220 новых рабочих мест.

Фото: news.yuzha.ru



ключевые слова: швейное производство
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 14:33
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							Почему не пишите сколько закрылось, сколько народу сократили или перевели на неполный рабочий день?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 14:52
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							Потому что сверху дано указание по созданию "положительного" информационного фона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:15
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							Для Южи 220 мест реально круто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 17:24
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							в Иванове на Автокране работало 3-5 тыс. человек, на ИЗТС, Кранексе также + сколько фабрик было . А сколько швейных цехов открылось взамен их деградации ?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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