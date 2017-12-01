Омбудсмен по Ивановской области, защищая права осужденного, дошла до прокурора Москвы

Виновное должностное лицо привлечено к ответственности





В октябре 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Натальи Ковалевой поступило обращение от осужденного. В нем мужчина просил оказать содействие в установлении места нахождения принадлежащих ему вещей, которые были изъяты сотрудниками полиции при задержании в сентябре 2015 года.

Омбудсмен незамедлительно направила данную жалобу руководителю следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по г. Москве.

Прошло 5 месяцев, но никакого ответа не последовало. Тогда Наталья Ковалева повторно обратилась в органы следствия – и опять не получила ответа, что является нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан.

В связи с этим Уполномоченный был вынужден обратиться с мотивированным письмом в прокуратуру Москвы.

И вот на днях из надзорного ведомства столицы за подписью прокурора города В.В. Чурикова поступил ответ. В нем говорится, что обращение Натальи Ковалевой прокуратурой рассмотрено. И что должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращений, понижено в занимаемой должности и переведено в другое подразделение ГСУ СК России по г. Москве. В адрес руководителя следственного отдела внесено представление об устранении нарушений.

Ознакомиться с полным текстом ответа прокурора Москвы можно здесь.

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