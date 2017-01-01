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сегодня, 13:22
В Ивановской области собака покусала лицо и руки маленького мальчика
В Шуе собака напала на ребенка. Пес покусал лицо и руки маленького мальчика. Об этом сообщает еженедельник «Местный спрос» со ссылкой на начальника МО МВД России «Шуйский» Артёма Петрухина.
Известно, что на прошлой неделе в райцентре проводился отлов безнадзорных собак.
Напомним, 31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.
1 декабря в Кинешме от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик. 7 декабря там же, неподалеку от гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу.
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со всеми вытекающими...
А рассказать-то им, как я полагаю, и нечего.
Скоро уже три месяца, как вообще перестал смотрет на барсе и новости и телепередачи. Причина? Да противно смотреть стало это лизоблюдство.
Да у них и детей похоже нет. И не надо - дебилов плодить.
Прежних четырёх Вам наверное мало?
В той же новости Местного спроса написано: - «Как сообщили на планёрке в администрации города, в Шуйскую ЦРБ данные о пострадавшем ребёнке, по информации представителя районной больницы, на момент проведения совещания не поступали»., но вы об этом промолчали. ПОЧЕМУ?
В новости должно быть хотя бы указано место трагедии, чья собака - домашняя (может быть это домашний бигль или болонка), хозяйсткая или бродячая. В вашей новости ничего этого нет.
Это по вашему новость? А по моему это сплетня.
Господа, вам не кажется, что вы превращаете телеканал «Барс» в телеканал "ОБС" (одна бабка сказала).
И последнее.
Трагедия с Ярославом произошла почти 2 месяца назад.
Несчастный случай в Кинешме 01 декабря.
Где ваши журналистские расследования о причинах и виновниках трагедии? Почему их нет? Уж не потому ли, что итоги расследований не попали под ваши версии?