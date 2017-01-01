В Ивановской области собака покусала лицо и руки маленького мальчика





В Шуе собака напала на ребенка. Пес покусал лицо и руки маленького мальчика. Об этом сообщает еженедельник «Местный спрос» со ссылкой на начальника МО МВД России «Шуйский» Артёма Петрухина.

Известно, что на прошлой неделе в райцентре проводился отлов безнадзорных собак.



Напомним, 31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.

1 декабря в Кинешме от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик. 7 декабря там же, неподалеку от гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу.

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