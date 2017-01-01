Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:22

В Ивановской области собака покусала лицо и руки маленького мальчика


В Шуе собака напала на ребенка. Пес покусал лицо и руки маленького мальчика. Об этом сообщает еженедельник «Местный спрос» со ссылкой на начальника МО МВД России «Шуйский» Артёма Петрухина.

Известно, что на прошлой неделе в райцентре проводился отлов безнадзорных собак.

Напомним, 31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.

1 декабря в Кинешме от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик. 7 декабря там же, неподалеку от гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу.



ключевые слова: животные собака ребенок нападение
  • оцените новость:
  • (1)
  • 4265
  • 16







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (16)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Пора уже отв. лицам и серьёзно относиться к юмористическим текстам вроде этого. Брать такс сказать на вооружение и выходить с законодательной инициативой. Вот сколько спрашивается ещё собачьих покусов людей будет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Шеронов								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо разделить  понятие БЕНАДЗОРНЫЕ и БРОДЯЧИЕ! Сам до 1994 года жил в частном секторе (можно сказать деревня в городе): нападали собаки, имеющие хозяев. и только кричат: "Немашите руками, остановитесь!" Вот они - БЕНАДЗОРНЫЕ! И не к одному хояину нет претензий. БРОДЯЧИЕ собаки это -  другая система. Чаще всего они более трусливые (если их не 10-15 особей), потому тут вопрос интересный. Так кто опаснее!
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо БЕЗНАДЗОРНЫХ и их хозяев перевести в разряд БРОДЯЧИЕ,
    
со всеми вытекающими...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							напишите где, когда, в каком месте и при каких обстоятельствах покусала собака?? сколько лет мальчику? может он сам палками в нее кидался, снежками и т.п., провоцировал! а то вечно дети не при чем, а собаки виноваты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, да, непременно палками и снежками, ага.. А вы знаете, что чаще всего ребенку достаточно просто испугать и побежать от собаки, чтобы она бросилась за ним								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нет не знаю. И я лично и через знакомых не знаю ни одного человека, на которого хотя бы раз в жизни напала собака								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это из серии поджигателей машин! Машину жгут ежедневно, а причины народу не говорят, вот и думай, хулиганы или за дело или каско отбивают. Раз уж вышли с новостью, так извольте все подробности рассказать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							макссс
    
А рассказать-то им, как я полагаю, и нечего.
    
Скоро уже три месяца, как вообще перестал смотрет на барсе и новости и телепередачи. Причина? Да противно смотреть стало это лизоблюдство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Болванам не объяснишь, пока не коснется их детей.
    
Да у них и детей похоже нет. И не надо - дебилов плодить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							эту новость живодер из барса будет смаковать еще месяц								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мальчик сам напал и покусал собаку, истинно говорю вам. Собака лишь оборонялась								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Натали, Вы новым ником обзавелись? Поздравляю.
    
Прежних четырёх Вам наверное мало?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доколе?!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									и6м5с4ч3я2								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							  а  у нас    в   авто  детей  калечат гораздо больше   собственные  родители   далеко ходить не надо-----------их  тоже  надо отлавливать    и  кастрировать????   и  там   и там   виноват   человек-------------не  собака   и  не  машина 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барсяне.
    
В той же новости Местного спроса написано: - «Как сообщили на планёрке в администрации города, в Шуйскую ЦРБ данные о пострадавшем ребёнке, по информации представителя районной больницы, на момент проведения совещания не поступали»., но вы об этом промолчали. ПОЧЕМУ?
    
В новости должно быть хотя бы указано место трагедии, чья собака - домашняя (может быть это домашний бигль или болонка), хозяйсткая или бродячая. В вашей новости ничего этого нет.
    
Это по вашему новость? А по моему это сплетня.
    
Господа, вам не кажется, что вы превращаете телеканал «Барс» в телеканал "ОБС" (одна бабка сказала).
    
И последнее.
    
Трагедия с Ярославом произошла почти 2 месяца назад.
    
Несчастный случай в Кинешме 01 декабря.
    
Где ваши журналистские расследования о причинах и виновниках трагедии? Почему их нет? Уж не потому ли, что итоги расследований не попали под ваши версии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барс давно уже помойка. Вы к ним слишком благосклонны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»
				
сегодня, 16:26

				

				Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки» 
								

					
	 В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1185						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове в урне возле банка нашли гранату
				
сегодня, 11:52

				

				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5564						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7800						
    •