В Ивановской области в кафе произошел пожар

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров





Пожар начался сегодня около 4 часов утра на улице Панфилова в Кинешме. Загорелся двухэтажный дом №14, в котором, как сообщает Кинешемец.RU, расположено кафе кавказской кухни «Восход».

В результате пожара огонь повредил окно, внутреннюю отделку и мебель на площади 60 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники.

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