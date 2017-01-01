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сегодня, 12:29
В Ивановской области в кафе произошел пожар
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров
Пожар начался сегодня около 4 часов утра на улице Панфилова в Кинешме. Загорелся двухэтажный дом №14, в котором, как сообщает Кинешемец.RU, расположено кафе кавказской кухни «Восход».
В результате пожара огонь повредил окно, внутреннюю отделку и мебель на площади 60 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники.
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