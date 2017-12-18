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Новости

сегодня, 12:18

Регоператор пытается установить мусороперегрузочную станцию на землях сельхозназначения

В дело пришлось вмешаться прокуратуре


В прокуратуру района поступила коллективная жалоба жителей деревни Токарево Верхнеландеховского района, не согласных со строительством вблизи своего населенного пункта мусороперегрузочной станции. Земельный участок под строительство данного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами арендовал региональный оператор. И планировал завершить монтаж станции до 1 января 2018 года.

Между тем, как было установлено в ходе прокурорской проверки, арендованный регоператором земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения.

«Принимая во внимание, что объект еще не возведен и деятельность не осуществляет, прокуратурой района 18.12.2017 генеральному директору ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ранее предостережение было объявлено также арендодателю земельного участка», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

В случае начала деятельности объекта на земельном участке из земель сельхозназначения, прокуратурой в отношении нарушителей закона будет принят весь комплекс мер реагирования. 

ключевые слова: мусор станция регоператор земля прокуратура
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Гагарин								
							
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  • сегодня, 12:46
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										+1
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							Что не день,то выявляются все новые и новые косяки и промахи регоператора по обращению с ТКО,так,может,лучше будет аннулировать договор с данным регоператором и утвердить другого.
    
Вот только этого,к сожалению,не будет,поскольку в ивановском областном правительстве имеется очень сильное лобби именно данного конкретного регоператора.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 15:20
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    • 
										+1
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							А лучше утвердить двух или трёх операторов, чтоб конкурировали между собой за право обращения с отходами, с правом граждан заключать договоры с любым из них.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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