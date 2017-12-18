Регоператор пытается установить мусороперегрузочную станцию на землях сельхозназначения

В дело пришлось вмешаться прокуратуре





В прокуратуру района поступила коллективная жалоба жителей деревни Токарево Верхнеландеховского района, не согласных со строительством вблизи своего населенного пункта мусороперегрузочной станции. Земельный участок под строительство данного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами арендовал региональный оператор. И планировал завершить монтаж станции до 1 января 2018 года.

Между тем, как было установлено в ходе прокурорской проверки, арендованный регоператором земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения.

«Принимая во внимание, что объект еще не возведен и деятельность не осуществляет, прокуратурой района 18.12.2017 генеральному директору ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ранее предостережение было объявлено также арендодателю земельного участка», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

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В случае начала деятельности объекта на земельном участке из земель сельхозназначения, прокуратурой в отношении нарушителей закона будет принят весь комплекс мер реагирования.