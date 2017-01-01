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сегодня, 11:52
В Иванове в урне возле банка нашли гранату
Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
Сегодня на улице Лежневской областного центра в урне возле банка "Хоум Кредит" был обнаружен предмет, напоминающий по форме гранату Ф-1.
«Полицейские оцепили прилегающую территорию и эвакуировали граждан из расположенных вблизи гранаты помещений. Сейчас найденный предмет изучают сапёры», - сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Затем находку вывезут за город и уничтожат.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (1)
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- Васька Непутевый11 минут назадТАК ПОХОЖЕ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ГРАНАТА? ИЛИ КОНЕЦ ГОДА , А ПАЛОК НЕ ЗАРАБОТАЛИ?
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