В Иванове в урне возле банка нашли гранату

Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)





Сегодня на улице Лежневской областного центра в урне возле банка "Хоум Кредит" был обнаружен предмет, напоминающий по форме гранату Ф-1.

«Полицейские оцепили прилегающую территорию и эвакуировали граждан из расположенных вблизи гранаты помещений. Сейчас найденный предмет изучают сапёры», - сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.



Затем находку вывезут за город и уничтожат.



Фото: пресс-служба регионального УМВД



Видео: ВКонтакте / Автопартнер



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