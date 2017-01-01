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Новости

сегодня, 11:37

Опубликован список аварийных служб ивановских управляющих компаний


На сайте ивановской мэрии опубликован полный список аварийных служб управляющих компаний города. По указанным телефонам можно обращаться в случае возникновения неисправностей и повреждений инженерных сетей.

УК

Аварийная служба

ООО «МУК №5»

93-92-22

ООО МУК №1»

93-92-22

ООО «МУК № 2»

93-92-22

ООО «МУК № 3»

93-92-22

ООО МУК №4»

93-92-22

ООО «РЭУ №3»

93-92-22

ООО «Компания «Дома»

34-45-70

ООО «ИвТБС»

44 14 50

ООО «УК «РЭУ №4»

93-92-22

ООО «ЖЭУ № 2»

93-92-22

ООО «ЖЭУ № 20»

93-92-22

ООО «УК «ЖилСтройСервис»

26 21 37

26 23 37

ЗАО «УК «Опора»

59-22-11

ООО «Варго+»

59-22-11

ООО «Центр благоустройства»

34 01 09

МУП «МУО» города Иванова

26 21 37

26 23 37

ООО «УЖКК №1»

34 01 09

ООО «УОЖХ №1»

34 01 09

ООО «УО ЖХ №2»

34 01 09

ООО «ЖУК №1»

34 01 09

ООО «Жилищник»

34 01 09

ООО «РЭО № 4»

93-92-22

ООО «ЖЭУ №1»

93-92-22

ООО «МУП ЖХ №1»

93-92-22

ООО «МУП ЖХ №2»

93-92-22

ООО «МУП ЖХ №3»

93-92-22

ООО «МУП ЖХ №4»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 1»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 2»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 3»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 4»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 5»

93-92-22

ООО «МПЖХ № 6»

93-92-22

ООО УК «Старкомсервис»

89158105995

ООО «УК (МР Сервис)»

34-01-09,28-01-09

ЗАО «Лидер»

592211

ООО «Гарант-Сервис»

26-23-37,26-21-37

ООО «РСУ-Прогресс»

26-21-37, 26-23-37

ООО «Диалог»

59-22-11

ООО «Альянс»

26-21-37, 26-23-37

ООО «УК Покров»

50-90-15

ООО УК «Баск 1»

8-920-370-55-58, 55-04-31

ООО УК «Корона»

345525

ООО УК «Прогресс»

592211

ООО УК «Домовой»

340109,290109

ООО «Жилкомсервис»

262137,262337

ООО «Иваново-Вознесенск»

262137,262337

ООО «Местная Жилищная компания»

26-21-37

ООО «УК «КРИТ»

262137, 262337

ООО «УК «Комфортный Дом»

212266,575131

ООО «УК «Олимп»

93-92-22

ООО «УК «Вознесенск»

57-71-40,57-71-41

ООО «Новый город»

575745

ООО «ГУЖФ»

89203630814

89301510947

ООО «ИвановоОстИнвест»

89621604411

ООО «Старкомсервис»

89158105995

ООО «Возрождение»

592211

ООО «Жилищно-сервисная служба»

592211

ООО «Вектор»

592211

ЗАО «ЦУК»

592211

ООО «УК «УЮТ»

262337

ООО «Народная УК»

34-36-59

ООО «Город»

592211

ООО «Добро»

340109,280109

ООО «УЖКК №2»

343659

ООО «Ника-В»

89158297226

ООО «УК 37»

934414

ООО «ДВОРЯНКА»

34-01-09, 28-01-09

ООО «Техгарант Сервис»

89203624656            




ключевые слова: управляющая компания аварийная служба
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