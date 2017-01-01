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Опубликован список аварийных служб ивановских управляющих компаний
На сайте ивановской мэрии опубликован полный список аварийных служб управляющих компаний города. По указанным телефонам можно обращаться в случае возникновения неисправностей и повреждений инженерных сетей.
|
УК
|
Аварийная служба
|
ООО «МУК №5»
|
93-92-22
|
ООО МУК №1»
|
93-92-22
|
ООО «МУК № 2»
|
93-92-22
|
ООО «МУК № 3»
|
93-92-22
|
ООО МУК №4»
|
93-92-22
|
ООО «РЭУ №3»
|
93-92-22
|
ООО «Компания «Дома»
|
34-45-70
|
ООО «ИвТБС»
|
44 14 50
|
ООО «УК «РЭУ №4»
|
93-92-22
|
ООО «ЖЭУ № 2»
|
93-92-22
|
ООО «ЖЭУ № 20»
|
93-92-22
|
ООО «УК «ЖилСтройСервис»
|
26 21 37
26 23 37
|
ЗАО «УК «Опора»
|
59-22-11
|
ООО «Варго+»
|
59-22-11
|
ООО «Центр благоустройства»
|
34 01 09
|
МУП «МУО» города Иванова
|
26 21 37
26 23 37
|
ООО «УЖКК №1»
|
34 01 09
|
ООО «УОЖХ №1»
|
34 01 09
|
ООО «УО ЖХ №2»
|
34 01 09
|
ООО «ЖУК №1»
|
34 01 09
|
ООО «Жилищник»
|
34 01 09
|
ООО «РЭО № 4»
|
93-92-22
|
ООО «ЖЭУ №1»
|
93-92-22
|
ООО «МУП ЖХ №1»
|
93-92-22
|
ООО «МУП ЖХ №2»
|
93-92-22
|
ООО «МУП ЖХ №3»
|
93-92-22
|
ООО «МУП ЖХ №4»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 1»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 2»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 3»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 4»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 5»
|
93-92-22
|
ООО «МПЖХ № 6»
|
93-92-22
|
ООО УК «Старкомсервис»
|
89158105995
|
ООО «УК (МР Сервис)»
|
34-01-09,28-01-09
|
ЗАО «Лидер»
|
592211
|
ООО «Гарант-Сервис»
|
26-23-37,26-21-37
|
ООО «РСУ-Прогресс»
|
26-21-37, 26-23-37
|
ООО «Диалог»
|
59-22-11
|
ООО «Альянс»
|
26-21-37, 26-23-37
|
ООО «УК Покров»
|
50-90-15
|
ООО УК «Баск 1»
|
8-920-370-55-58, 55-04-31
|
ООО УК «Корона»
|
345525
|
ООО УК «Прогресс»
|
592211
|
ООО УК «Домовой»
|
340109,290109
|
ООО «Жилкомсервис»
|
262137,262337
|
ООО «Иваново-Вознесенск»
|
262137,262337
|
ООО «Местная Жилищная компания»
|
26-21-37
|
ООО «УК «КРИТ»
|
262137, 262337
|
ООО «УК «Комфортный Дом»
|
212266,575131
|
ООО «УК «Олимп»
|
93-92-22
|
ООО «УК «Вознесенск»
|
57-71-40,57-71-41
|
ООО «Новый город»
|
575745
|
ООО «ГУЖФ»
|
89203630814
89301510947
|
ООО «ИвановоОстИнвест»
|
89621604411
|
ООО «Старкомсервис»
|
89158105995
|
ООО «Возрождение»
|
592211
|
ООО «Жилищно-сервисная служба»
|
592211
|
ООО «Вектор»
|
592211
|
ЗАО «ЦУК»
|
592211
|
ООО «УК «УЮТ»
|
262337
|
ООО «Народная УК»
|
34-36-59
|
ООО «Город»
|
592211
|
ООО «Добро»
|
340109,280109
|
ООО «УЖКК №2»
|
343659
|
ООО «Ника-В»
|
89158297226
|
ООО «УК 37»
|
934414
|
ООО «ДВОРЯНКА»
|
34-01-09, 28-01-09
|
ООО «Техгарант Сервис»
|
89203624656
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