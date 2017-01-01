Опубликован список аварийных служб ивановских управляющих компаний





На сайте ивановской мэрии опубликован полный список аварийных служб управляющих компаний города. По указанным телефонам можно обращаться в случае возникновения неисправностей и повреждений инженерных сетей.



УК Аварийная служба ООО «МУК №5» 93-92-22 ООО МУК №1» 93-92-22 ООО «МУК № 2» 93-92-22 ООО «МУК № 3» 93-92-22 ООО МУК №4» 93-92-22 ООО «РЭУ №3» 93-92-22 ООО «Компания «Дома» 34-45-70 ООО «ИвТБС» 44 14 50 ООО «УК «РЭУ №4» 93-92-22 ООО «ЖЭУ № 2» 93-92-22 ООО «ЖЭУ № 20» 93-92-22 ООО «УК «ЖилСтройСервис» 26 21 37 26 23 37 ЗАО «УК «Опора» 59-22-11 ООО «Варго+» 59-22-11 ООО «Центр благоустройства» 34 01 09 МУП «МУО» города Иванова 26 21 37 26 23 37 ООО «УЖКК №1» 34 01 09 ООО «УОЖХ №1» 34 01 09 ООО «УО ЖХ №2» 34 01 09 ООО «ЖУК №1» 34 01 09 ООО «Жилищник» 34 01 09 ООО «РЭО № 4» 93-92-22 ООО «ЖЭУ №1» 93-92-22 ООО «МУП ЖХ №1» 93-92-22 ООО «МУП ЖХ №2» 93-92-22 ООО «МУП ЖХ №3» 93-92-22 ООО «МУП ЖХ №4» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 1» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 2» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 3» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 4» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 5» 93-92-22 ООО «МПЖХ № 6» 93-92-22 ООО УК «Старкомсервис» 89158105995 ООО «УК (МР Сервис)» 34-01-09,28-01-09 ЗАО «Лидер» 592211 ООО «Гарант-Сервис» 26-23-37,26-21-37 ООО «РСУ-Прогресс» 26-21-37, 26-23-37 ООО «Диалог» 59-22-11 ООО «Альянс» 26-21-37, 26-23-37 ООО «УК Покров» 50-90-15 ООО УК «Баск 1» 8-920-370-55-58, 55-04-31 ООО УК «Корона» 345525 ООО УК «Прогресс» 592211 ООО УК «Домовой» 340109,290109 ООО «Жилкомсервис» 262137,262337 ООО «Иваново-Вознесенск» 262137,262337 ООО «Местная Жилищная компания» 26-21-37 ООО «УК «КРИТ» 262137, 262337 ООО «УК «Комфортный Дом» 212266,575131 ООО «УК «Олимп» 93-92-22 ООО «УК «Вознесенск» 57-71-40,57-71-41 ООО «Новый город» 575745 ООО «ГУЖФ» 89203630814 89301510947 ООО «ИвановоОстИнвест» 89621604411 ООО «Старкомсервис» 89158105995 ООО «Возрождение» 592211 ООО «Жилищно-сервисная служба» 592211 ООО «Вектор» 592211 ЗАО «ЦУК» 592211 ООО «УК «УЮТ» 262337 ООО «Народная УК» 34-36-59 ООО «Город» 592211 ООО «Добро» 340109,280109 ООО «УЖКК №2» 343659 ООО «Ника-В» 89158297226 ООО «УК 37» 934414 ООО «ДВОРЯНКА» 34-01-09, 28-01-09 ООО «Техгарант Сервис» 89203624656

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