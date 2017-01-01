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Новости

сегодня, 11:13

В Иванове подвели итоги конкурса на лучшее елочное украшение в виде часов

Фото


25 декабря в детском саду № 107 города Иваново состоялось подведение итогов и награждение победителей ежегодного городского конкурса на лучшее елочное украшение среди дошкольных учреждений образования.

Конкурс традиционно проводится управлением образования горадминистрации в преддверии новогодних праздников. В нем участвуют родители, педагоги и воспитанников детских садов областного центра.

Более 120 детских садиков приняли участие в конкурсе. В этом году тематикой елочных украшений стали «Новогодние волшебные часы». В конкурсную комиссию участники представили «Новогодние волшебные часы» из бумаги, фольги, пластика, бисера и даже теста.

Лучшие работы украсили елку в музыкальном зале детского сада №107, а юные лауреаты конкурса получили сладкие новогодние подарки.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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ключевые слова: Новый год дети ёлка игрушки часы конкурс
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Екатерина Половникова								
							
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							А победители кто?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							На сайте IN не принято пиарить конкретных лиц региона (не из числа политиков, чиновников...). Так и с новостями с чужих конкурсов. Пишут только про своих победителей-обладателей ювелирных украшений. Прочие лица - не интересны. :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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