В Иванове подвели итоги конкурса на лучшее елочное украшение в виде часов

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25 декабря в детском саду № 107 города Иваново состоялось подведение итогов и награждение победителей ежегодного городского конкурса на лучшее елочное украшение среди дошкольных учреждений образования.

Конкурс традиционно проводится управлением образования горадминистрации в преддверии новогодних праздников. В нем участвуют родители, педагоги и воспитанников детских садов областного центра.

Более 120 детских садиков приняли участие в конкурсе. В этом году тематикой елочных украшений стали «Новогодние волшебные часы». В конкурсную комиссию участники представили «Новогодние волшебные часы» из бумаги, фольги, пластика, бисера и даже теста.

Лучшие работы украсили елку в музыкальном зале детского сада №107, а юные лауреаты конкурса получили сладкие новогодние подарки.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново







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