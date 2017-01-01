В Шуе запустят новогодний автобус

Он выйдет на маршрут с праздничной программой





28 декабря в Шуе пройдет городская акция «Новогодний автобус». Мероприятие подготовил Молодежный информационный центр.

Празднично украшенный автобус со сказочными персонажами и развлекательной программой будет работать с 15:00 до 18:00 по маршруту № 25 (Северный тракт – Шуйская ЦРБ – пос. Победа).

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