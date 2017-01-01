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сегодня, 10:55

Пятикратный чемпион России по бадминтону провел в Иванове мастер-класс

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24 декабря в ивановском спорткомплеке «Автокран» прошел мастер-класс по бадминтону с участием пятикратного чемпиона России, мастера спорта международного класса, бронзового призера командных чемпионатов Европы Владимира Малькова.

Владимир Мальков - российский бадминтонист, чемпион России (2009, 2013, 2014, 2015) в одиночном разряде. Воспитанник саратовской областной спортшколы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки», тренировался у Инны Зубовой и Сергея Лихутина. С 2003 года Владимир начал привлекаться в юношеские сборные и в 2005 году завоевал индивидуальную бронзу молодёжного чемпионата Европы и серебро в миксте. Становился чемпионом России. Выигрывал международные турниры, в частности Hungarian International 2006 (микст с Анастасией Русских), Hungarian International 2012 (мужчины), Polish Open 2013 (мужчины), Israel International 2013 (мужчины, микст с Викторией Воробьёвой и парный разряд с Вадимом Новосёловым), Finnish Open 2015 (мужчины). Участвовал в чемпионатах мира 2013, 2014 и 2015 года. Владимир Мальков является бронзовым призёром командных чемпионатов Европы (2009, 2013, 2015).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: бадминтон чемпион мастер-класс
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									некто								
							
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  • сегодня, 14:01
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										+1
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							чемпион России по бадминтону  ..прочитав заголовок сразу подумал - это тот что в Плесе живет ???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 17:37
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							а может - у ж/д вокзала сделать Бадминтоновый Дворец . . . ?
    
И будет у нас в Иванове центр бадминтона, как в Нью Васюках  по шахматам , а ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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