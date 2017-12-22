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22.12.2017 11:55На площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок
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сегодня, 10:32
В Иванове в Новогоднем городке прошел праздник русского хлеба
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На площади Пушкина в Иванове продолжает работать Новогодний городок. Каждый вечер здесь проходит яркая развлекательная программа. Так. Например, 25 декабря состоялся Праздник русского хлеба. Дети и взрослые состязались в песенном конкурсе, играх-эстафетах с баранками, конкурсе стихов и пословиц про бублики, баранки и пряники. Танцевальные и вокальные коллективы показали зрителям творческие номера.
Сегодня, 26 декабря, в Новогоднем городке состоится День расписного платка.
С подробной программой городка можно ознакомиться здесь.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: Новогодний городок
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