В Москву и Санкт-Петербург назначены дополнительные поезда

Расписание





Дополнительные поезда в новогодние праздники из Кинешмы в Москву и обратно назначены на 30 декабря 2017 года и 8, 9 января 2018 года. На 1, 2, 3 января следующего года также определены дополнительные поезда в Санкт-Петербург, проходящие через Иваново.

По информации Северной железной дороги, для удобства пассажиров в период повышенного спроса в новогодние праздничные дни дополнительно назначено 3 поезда:

- Москва – Кинешма с отправлением из Москвы 30 декабря в 00.20 и прибытием в Кинешму в 10.15, с остановкой в Иванове в 06.26-07.10;

- дополнительный поезд Кинешма – Москва с отправлением из Кинешмы 8 января в 17.59, прибытием в Москву 9 января в 04.35, с остановкой в Иваново 8 января в 20.20-21.20;

- поезд Москва – Иваново с отправлением из Москвы 9 января в 12.10, прибытием в Иваново в те же сутки в 19.21.

Кроме того, назначены дополнительные поезда 1, 2, 3 января 2018 года в Санкт-Петербург, следующие через Ивановскую область.

Напомним, ранее по поручению врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского из 25 рейсов (с учетом проходящих через областной центр) по автобусному маршруту «Иваново – Владимир» синхронизированы со временем отправления скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из Владимира в Москву 14 рейсов. В обратном направлении – 16 рейсов из 26.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту «Иваново – Владимир» осуществляются с территории ивановского автовокзала, который находится по адресу: город Иваново, ул. Лежневская, д. 152. Автовокзал включен в федеральный реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Расписание автобусных маршрутов:





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