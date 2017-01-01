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Новости

сегодня, 10:15

В Москву и Санкт-Петербург назначены дополнительные поезда

Расписание


Дополнительные поезда в новогодние праздники из Кинешмы в Москву и обратно назначены на 30 декабря 2017 года и 8, 9 января 2018 года. На 1, 2, 3 января следующего года также определены дополнительные поезда в Санкт-Петербург, проходящие через Иваново.

По информации Северной железной дороги, для удобства пассажиров в период повышенного спроса в новогодние праздничные дни дополнительно назначено 3 поезда:

- Москва – Кинешма с отправлением из Москвы 30 декабря в 00.20 и прибытием в Кинешму в 10.15, с остановкой в Иванове в 06.26-07.10;

- дополнительный поезд Кинешма – Москва с отправлением из Кинешмы 8 января в 17.59, прибытием в Москву 9 января в 04.35, с остановкой в Иваново 8 января в 20.20-21.20;

- поезд Москва – Иваново с отправлением из Москвы 9 января в 12.10, прибытием в Иваново в те же сутки в 19.21.

Кроме того, назначены дополнительные поезда 1, 2, 3 января 2018 года в Санкт-Петербург, следующие через Ивановскую область.

Напомним, ранее по поручению врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского из 25 рейсов (с учетом проходящих через областной центр) по автобусному маршруту «Иваново – Владимир» синхронизированы со временем отправления скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из Владимира в Москву 14 рейсов. В обратном направлении – 16 рейсов из 26.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту «Иваново – Владимир» осуществляются с территории ивановского автовокзала, который находится по адресу: город Иваново, ул. Лежневская, д. 152. Автовокзал включен в федеральный реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Расписание автобусных маршрутов:

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Ну немножко не по теме, да простит меня модератор. :) К часто поднимаемому здесь вопросу об бааальших-бааальших автобусах и тумбах-ловителях на остановках: https : // vz . ru / incidents / 2017 / 12 / 25 / 901319 . html (пробелы убрать)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Бобров								
							
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  • сегодня, 10:58
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							Как поездато!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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