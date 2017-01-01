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Новости

сегодня, 10:07

Зимняя ревизия: заводим дизель в мороз

У любого водителя имеется не одна история, связанная с суровыми зимними реалиями. Кто-то голосовал на трассе, потому что топливо замерзло буквально за несколько минут остановки автомобиля. Кто-то несколько часов мерз в ожидании помощи. Кого-то спас мобильный пункт МЧС. В январе 2017 года палатки обогрева в Лежневском и Ивановском районах приняли не один десяток автомобилистов. В нашей климатической зоне жизненно важно знать, как свести подобные риски к минимуму. Водители с опытом рекомендуют зимой не мелочиться, а покупать исключительно «именное» дизтопливо на заправках. Является ли это гарантией против замерзания на дороге?  

Чем заправлять автомобили самой суровой зимой?

Дизельное топливо экономичнее бензина, но имеет один существенный недостаток – оно чувствительно к низким температурам. Получить зимнее дизельное топливо можно несколькими способами, но сейчас широко используются два. Большинство производителей вводят в топливо присадки, которые препятствуют «слипанию» кристалликов углеводородов между собой, снижают температуру застывания и температуру предельной фильтруемости. Второй путь – изомеризация: на специальном катализаторе нормальные углеводороды превращаются в собственные изомеры, имеющие температуру застывания значительно ниже. Однако это достаточно дорогой способ, позволить себе его применить могут лишь крупные НПЗ, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

Теперь о градусах:

- летнее топливо (представлено сортами А, В, С и Л) может использоваться только до –5;

- межсезонное топливо (D, E, F) – предельная температура фильтруемости –15

- зимнее топливо (классы 1, 2, 3, 4 и сорт «3») имеют также порог фильтруемости – это –35 градусов;

- арктическое топливо выдерживает температуры до –50.

Расходы на ремонт топливной аппаратуры не сопоставимы с экономией на дизеле

Для примера возьмем АЗС «Газпромнефть» в Центральном регионе. На 19 из них реализуется одновременно два вида дизельного топлива: зимнее и межсезонное (более дешевое). Это позволяет клиенту самостоятельно принимать решение, каким топливом заправляться: в зависимости от прогнозов, задач, стоящих перед предприятием, и маршрутов перевозок.

«В зимний период мы отмечаем рост продаж дизельного топлива примерно на 30%, – говорит генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративных продаж» Дмитрий Гузеев. – Даже те, кто летом пользовался услугами «серых» поставщиков, переходит на проверенные марки, не желая рисковать».

Вот что рассказывает ивановский индивидуальный предприниматель, организатор грузовых перевозок Ирина Колюшева: «Часто, пытаясь сэкономить, наемные водители заливают в баки дешевую солярку. Ответственные перевозчики так не делают никогда. Мы стараемся заправляться только на брендовых заправках, которые хорошо себя зарекомендовали. Потому что знаем о восковых «бляшках», которые так губительны для топливной аппаратуры. Во-первых, это крайне точно настроенная, сложная система. Во-вторых, ее ремонт обходится слишком дорого. Риск не оправдан. Эти расходы не сопоставимы с экономией на неизвестном топливе. Поверьте, в Иванове у ремонтников топливной аппаратуры работа всегда кипит. Именно из-за таких «экономистов».

Фальсификат прямой путь к выходу двигателя из строя

По словам Леонида Багдасарова, кандидата технических наук, доцента кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, некачественное топливо прежде всего отличается высоким содержанием серы. Фальсификат – прямой путь к выходу двигателя из строя. «Известны также случаи, когда по содержанию серы топливо укладывается в рамки ГОСТа, но при этом производители экономят на довольно дорогой депрессорной присадке, обеспечивающей незамерзание топлива. Как результат двигатель с таким топливом может заглохнуть на морозе», – объясняет Багдасаров в комментарии изданию «Дальнобойщик».

Теневой рынок, по оценкам специалистов, составляет от 10 до 30% всех продаж. Разливают такую «ноунеймовую» солярку чаще на небольших нефтебазах, где соблюсти технологический регламент практически невозможно. Обычно это так называемые печное или судовое топливо, обогащенное присадками, – акцизы на него не распространяются, поэтому оно дешевле. Дополнительно снизить качество могут неправильное хранение и транспортировка: если ДТ перевозят в грязной цистерне, например. Такое топливо могут даже продавать под видом «зимнего», но выезжать на нем в мороз рискуют немногие.

Сроки перехода с летнего дизеля на зимний определяет технический регламент Таможенного союза 013/2011. Документ устанавливает все температурные и климатические зоны, при которых применяются те или иные нефтепродукты. «Наша компания принципиально работает по техническому регламенту, определяющему четкие сроки начала и завершения реализации зимнего дизеля во всех регионах, – отмечает Гузеев. – При этом наше новое зимнее дизельное топливо обладает дополнительными морозоустойчивыми характеристиками».

«Если АЗС не выдерживает стандарты качества без сожаления расстаемся»

Как правило, для расширения сети покрытия крупные производители сотрудничают со сторонними АЗС: в рамках партнерской программы на таких частных станциях тоже можно использовать топливные карты компании. Но это накладывает на партнеров и строгие обязательства по соблюдению регламентов качества топлива.

«Мы контролируем качество топлива от завода до бака клиента. Каждая партия топлива проходит несколько этапов лабораторных исследований и получает паспорт качества. Все перевозки отслеживаем через систему «ГЛОНАСС». К партнерам мы тоже требовательны: не менее раза в месяц у каждого из них а их с учетом СНГ порядка 1300 проходит контрольная закупка. Также обязательно отслеживаем отзывы водителей. Если какая-то из АЗС не выдерживает стандарты качества м без сожаления расстаемся», – говорит Дмитрий Гузеев.

В ближайшее время участники рынка ожидают введения оборотных штрафов за нарушения в области контроля качества нефтепродуктов. Это, по мнению экспертов, должно оздоровить рынок. Пока же стоит выбирать заправки с проверенной репутацией и ни в коем случае не рисковать здоровьем своего автомобиля.

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