Зимняя ревизия: заводим дизель в мороз





У любого водителя имеется не одна история, связанная с суровыми зимними реалиями. Кто-то голосовал на трассе, потому что топливо замерзло буквально за несколько минут остановки автомобиля. Кто-то несколько часов мерз в ожидании помощи. Кого-то спас мобильный пункт МЧС. В январе 2017 года палатки обогрева в Лежневском и Ивановском районах приняли не один десяток автомобилистов. В нашей климатической зоне жизненно важно знать, как свести подобные риски к минимуму. Водители с опытом рекомендуют зимой не мелочиться, а покупать исключительно «именное» дизтопливо на заправках. Является ли это гарантией против замерзания на дороге?

Чем заправлять автомобили самой суровой зимой?

Дизельное топливо экономичнее бензина, но имеет один существенный недостаток – оно чувствительно к низким температурам. Получить зимнее дизельное топливо можно несколькими способами, но сейчас широко используются два. Большинство производителей вводят в топливо присадки, которые препятствуют «слипанию» кристалликов углеводородов между собой, снижают температуру застывания и температуру предельной фильтруемости. Второй путь – изомеризация: на специальном катализаторе нормальные углеводороды превращаются в собственные изомеры, имеющие температуру застывания значительно ниже. Однако это достаточно дорогой способ, позволить себе его применить могут лишь крупные НПЗ, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

Теперь о градусах:

- летнее топливо (представлено сортами А, В, С и Л) может использоваться только до –5;

- межсезонное топливо (D, E, F) – предельная температура фильтруемости –15

- зимнее топливо (классы 1, 2, 3, 4 и сорт «3») имеют также порог фильтруемости – это –35 градусов;

- арктическое топливо выдерживает температуры до –50.

Расходы на ремонт топливной аппаратуры не сопоставимы с экономией на дизеле

Для примера возьмем АЗС «Газпромнефть» в Центральном регионе. На 19 из них реализуется одновременно два вида дизельного топлива: зимнее и межсезонное (более дешевое). Это позволяет клиенту самостоятельно принимать решение, каким топливом заправляться: в зависимости от прогнозов, задач, стоящих перед предприятием, и маршрутов перевозок.

«В зимний период мы отмечаем рост продаж дизельного топлива примерно на 30%, – говорит генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративных продаж» Дмитрий Гузеев. – Даже те, кто летом пользовался услугами «серых» поставщиков, переходит на проверенные марки, не желая рисковать».

Вот что рассказывает ивановский индивидуальный предприниматель, организатор грузовых перевозок Ирина Колюшева: «Часто, пытаясь сэкономить, наемные водители заливают в баки дешевую солярку. Ответственные перевозчики так не делают никогда. Мы стараемся заправляться только на брендовых заправках, которые хорошо себя зарекомендовали. Потому что знаем о восковых «бляшках», которые так губительны для топливной аппаратуры. Во-первых, это крайне точно настроенная, сложная система. Во-вторых, ее ремонт обходится слишком дорого. Риск не оправдан. Эти расходы не сопоставимы с экономией на неизвестном топливе. Поверьте, в Иванове у ремонтников топливной аппаратуры работа всегда кипит. Именно из-за таких «экономистов».

Фальсификат – прямой путь к выходу двигателя из строя

По словам Леонида Багдасарова, кандидата технических наук, доцента кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, некачественное топливо прежде всего отличается высоким содержанием серы. Фальсификат – прямой путь к выходу двигателя из строя. «Известны также случаи, когда по содержанию серы топливо укладывается в рамки ГОСТа, но при этом производители экономят на довольно дорогой депрессорной присадке, обеспечивающей незамерзание топлива. Как результат – двигатель с таким топливом может заглохнуть на морозе», – объясняет Багдасаров в комментарии изданию «Дальнобойщик».

Теневой рынок, по оценкам специалистов, составляет от 10 до 30% всех продаж. Разливают такую «ноунеймовую» солярку чаще на небольших нефтебазах, где соблюсти технологический регламент практически невозможно. Обычно это так называемые печное или судовое топливо, обогащенное присадками, – акцизы на него не распространяются, поэтому оно дешевле. Дополнительно снизить качество могут неправильное хранение и транспортировка: если ДТ перевозят в грязной цистерне, например. Такое топливо могут даже продавать под видом «зимнего», но выезжать на нем в мороз рискуют немногие.

Сроки перехода с летнего дизеля на зимний определяет технический регламент Таможенного союза 013/2011. Документ устанавливает все температурные и климатические зоны, при которых применяются те или иные нефтепродукты. «Наша компания принципиально работает по техническому регламенту, определяющему четкие сроки начала и завершения реализации зимнего дизеля во всех регионах, – отмечает Гузеев. – При этом наше новое зимнее дизельное топливо обладает дополнительными морозоустойчивыми характеристиками».

«Если АЗС не выдерживает стандарты качества – без сожаления расстаемся»

Как правило, для расширения сети покрытия крупные производители сотрудничают со сторонними АЗС: в рамках партнерской программы на таких частных станциях тоже можно использовать топливные карты компании. Но это накладывает на партнеров и строгие обязательства по соблюдению регламентов качества топлива.

«Мы контролируем качество топлива от завода до бака клиента. Каждая партия топлива проходит несколько этапов лабораторных исследований и получает паспорт качества. Все перевозки отслеживаем через систему «ГЛОНАСС». К партнерам мы тоже требовательны: не менее раза в месяц у каждого из них – а их с учетом СНГ порядка 1300 – проходит контрольная закупка. Также обязательно отслеживаем отзывы водителей. Если какая-то из АЗС не выдерживает стандарты качества м без сожаления расстаемся», – говорит Дмитрий Гузеев.

В ближайшее время участники рынка ожидают введения оборотных штрафов за нарушения в области контроля качества нефтепродуктов. Это, по мнению экспертов, должно оздоровить рынок. Пока же стоит выбирать заправки с проверенной репутацией и ни в коем случае не рисковать здоровьем своего автомобиля.











поделиться ссылкой:

