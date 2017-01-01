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Новости

сегодня, 08:49

В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли

Еще один – подросток – госпитализирован (фото)


Трагедия произошла 26 декабря в 01.25 на улице Октябрьской в Тейкове. 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (стаж с 2016 года) не справился с управлением, и машина, вылетев с моста, упала в реку.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП три человека погибли: сам водитель и два 18-летних пассажира. Еще один пассажир – 16-летний подросток – госпитализирован с резаной раной кисти и переохлаждением.

По информации пресс-службы УМВД, погибший водитель только что вернулся из армии.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 09:06
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							Предположу,что были пьяные или под наркотой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Анна Беляева								
							
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  • сегодня, 09:20
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							Вполне возможно скользкая дорога и небольшой стаж.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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