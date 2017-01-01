В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли

Еще один – подросток – госпитализирован (фото)





Трагедия произошла 26 декабря в 01.25 на улице Октябрьской в Тейкове. 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (стаж с 2016 года) не справился с управлением, и машина, вылетев с моста, упала в реку.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП три человека погибли: сам водитель и два 18-летних пассажира. Еще один пассажир – 16-летний подросток – госпитализирован с резаной раной кисти и переохлаждением.



По информации пресс-службы УМВД, погибший водитель только что вернулся из армии.



Фото: УГИБДД

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