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В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
Трагедия произошла 26 декабря в 01.25 на улице Октябрьской в Тейкове. 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (стаж с 2016 года) не справился с управлением, и машина, вылетев с моста, упала в реку.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП три человека погибли: сам водитель и два 18-летних пассажира. Еще один пассажир – 16-летний подросток – госпитализирован с резаной раной кисти и переохлаждением.
По информации пресс-службы УМВД, погибший водитель только что вернулся из армии.
Фото: УГИБДД
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сегодня, 08:49В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
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