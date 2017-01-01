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ПОСЛУШАЙТЕ! «Черные лесорубы» продолжают мстить общественному лесному инспектору
Лесник-доброволец просит помощи (видео)
Всё, как в пословице: «одному в поле – горе». В очередной раз беда - у общественного лесного инспектора из Никольского Юрия Пестова. В 2015 году его дом забросали коктейлями Молотова и сожгли машину супруги. Полиция в качестве основной причины поджога рассматривала месть «черных лесорубов». Юрий Пестов неоднократно с поличным ловил незаконных «дровосеков», слышал угрозы в свой адрес. В 2015 году преступники от слов перешли к делу. Дело не раскрыто до сих пор. Но инспектор продолжал патрулирование лесов.
И вот теперь у анестезиолога-реаниматолога ивановского роддома, общественного лесного инспектора Юрия Пестова украли снегоход и квадроцикл, на которых он патрулировал леса в Ивановском районе.
В прошлый понедельник он застал очередных «черных лесорубов». Рубили многометровые ели - ради макушек. Для продажи на елочных базарах. Преступников он спугнул, в лесхоз сообщил. А уже в пятницу с его двора украли квадроцикл и снегоход.
Юрий Пестов просит всех, кто мог заметить перевозку снегохода «Ямаха» на прицепе или располагает видео с регистратора, связаться с ним. Телефон мы публикуем. Он надеется, что свидетели помогут ему найти преступников и вернуть технику, без которой его возможности для патрулирования лесов существенно сократятся.
Подробности – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
8-960-502-70-47 - Юрий Пестов
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А бензин, масла для техники тоже – всё на свои д/с им покупается? Удивительно, если так!
А где спрашивается "необщественники-лесники"? Или они уже все сокращены/оптимизированы давно? Или КПД "общественника-лесника" больше чем, у профессиональных лесных инспекторов, стоящих на гос. довольствии, раз ему мстят и мстят?