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вчера, 19:54

ПОСЛУШАЙТЕ! «Черные лесорубы» продолжают мстить общественному лесному инспектору

Лесник-доброволец просит помощи (видео)


Всё, как в пословице: «одному в поле – горе». В очередной раз беда - у общественного лесного инспектора из Никольского Юрия Пестова. В 2015 году его дом забросали коктейлями Молотова и сожгли машину супруги. Полиция в качестве основной причины поджога рассматривала месть «черных лесорубов». Юрий Пестов неоднократно с поличным ловил незаконных «дровосеков», слышал угрозы в свой адрес. В 2015 году преступники от слов перешли к делу. Дело не раскрыто до сих пор. Но инспектор продолжал патрулирование лесов.

И вот теперь у анестезиолога-реаниматолога ивановского роддома, общественного лесного инспектора Юрия Пестова украли снегоход и квадроцикл, на которых он патрулировал леса в Ивановском районе.

В прошлый понедельник он застал очередных «черных лесорубов». Рубили многометровые ели - ради макушек. Для продажи на елочных базарах. Преступников он спугнул, в лесхоз сообщил. А уже в пятницу с его двора украли квадроцикл и снегоход.

Юрий Пестов просит всех, кто мог заметить перевозку снегохода «Ямаха» на прицепе или располагает видео с регистратора, связаться с ним. Телефон мы публикуем. Он надеется, что свидетели помогут ему найти преступников и вернуть технику, без которой его возможности для патрулирования лесов существенно сократятся.

Подробности – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

8-960-502-70-47 - Юрий Пестов



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 20:14
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    • 
										+1
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							Так снегоход, квадроцикл и прицеп – это чьё имущество: общественника или лесного ведомства, которое его ему (Юрию Пестову) вручило для содействия (в комфортных условиях так сказать) в поиске чёрных лесорубов? Непонятно.
    
А бензин, масла для техники тоже – всё на свои д/с им покупается? Удивительно, если так!
    
А где спрашивается "необщественники-лесники"? Или они уже все сокращены/оптимизированы давно? Или КПД "общественника-лесника" больше чем, у профессиональных лесных инспекторов, стоящих на гос. довольствии, раз ему мстят и мстят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорей всего, свои - у нормальных врачей сейчас и зарплаты вполне нормальные. :) Можно себе позволить в свободное время алкашню погонять, на опохмелку срубить пытающуюся в прямом смысле. :) Стоит техника хорошо, это не "малоценка" с административкой за ёлки. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									берендейка								
							
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  • вчера, 20:38
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										+1
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							Со спутников должны уже за каждой елкой следить вообще то ,или спутники тоже украли?Лесная мафия знает своё дело.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 20:58
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										+1
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							А потому что не надо никому ничего. Раньше этим занималась советская власть и за такое вредительство могли и башку прострелить, а сейчас можно только пальчиком пригрозить и не более, ну и штраф в лучшем случае. Вот и не боятся ничего охотники за древесным золотом. Можно как угодно хаять советскую власть, но порядок там наводили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Алексей Иванов								
							
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  • вчера, 22:09
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										+1
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							Тогда у власти были не воры и жулики...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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