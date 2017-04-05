Родственникам героически погибших ивановских пожарных вручат Ордена Мужества





26 декабря в здании Ивановского музыкального театра состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя Российской Федерации.

На мероприятии будут присутствовать представители Правительства Ивановской области, руководители Главного управления МЧС России по Ивановской области.

Особенным событием вечера станет вручение «Орденов Мужества» родственникам героически погибших 3 апреля 2017 года Александра Кубышина и Артема Мусекаева.

Напомним, сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 1 старший лейтенант внутренней службы Александр Кубышин и старший сержант внутренней службы Артем Мусекаев погибли при тушении пожара в здании бывшего мебельного комбината в Иванове. Горел цех по производству перчаток. Эвакуировав людей, они вернулись обратно в здание для проверки помещений на наличие людей и проведения разведки. К этому моменту в здании уже было сильное задымление, нулевая видимость, высокая температура, но, несмотря на угрозу жизни, они искали тех, кто все ещё мог там находиться и ждать их помощи.

Благодаря решительным действиям огнеборцев удалось спасти жизни 89 человек. В 11.45 произошло частичное обрушение межэтажных железобетонных перекрытий здания на площади 300 кв. м. и связь с Александром Кубышиным и Артемом Мусекаевым была потеряна. В 20.45 во время поисковой операции их тела были обнаружены под завалами конструкций здания. Александр Кубышин и Артем Мусекаев погибли при исполнении служебных обязанностей, спасая людей во время крупного пожара.

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