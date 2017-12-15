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Новости

вчера, 18:09

Пассажиры троллейбусов со «счастливыми билетиками» получат подарки от мэра

Условия акции МУП «ИПТ» (фото)


МУП «Ивановский пассажирский транспорт» проводит розыгрыш призов под девизом «Счастливый билетик». Итоги акции будут подведены 7 января 2018 на закрытии «Новогодней ярмарки» на площади Пушкина. Победители получат призы от главы города.

Условия конкурса:

• С 25 декабря по 6 января нужно совершить поездку в одном из «новогодних» троллейбусов. Украшенные праздничной символикой троллейбусы курсируют по маршруту №11 (украшен светодиодной иллюминацией) и №2 (украшен новогодней символикой).

• Получив билет от кондуктора, проверьте его.

• Если увидите на нем печать МУП «ИПТ» и номер телефона, Вы выиграли «Счастливый билетик».

• Позвоните по телефону 29-15-33 центральному диспетчеру, сообщите свое имя и номер телефона.

• Ждите приглашения на «Новогоднюю ярмарку» на площадь Пушкина. Обязательно сохраните «Счастливый билетик», так будет подтверждено, что именно Вы – победитель новогодней акции.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: МУП "ИПТ" троллейбус счастливый билет акция подарки
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									Sky								
							
    • 
							
  • вчера, 18:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пусть лучше объяснит где троллейбусы из Москвы и проездной который он обещал ввести в этом году								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 18:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хватит панику наводить. Проездной будет зимой. Троллейбусы из Москвы придут. Улаживаются бумажная волокита.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Чем нам поможет металлолом из Москвы? Там многие троллейбусы уже к 5-7 годам укатаны настолько, что хуже наших которым капремонт не делали ещё. Или в других городах дураки, что от таких подарков отказываются? В Саратове половина уже на гайки ушла, вторая половина просто стоит нерабочая. Калуга отказалась вообще.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Саратове год выпуска машин-2005 год.Ознакомьтесь с документами.А нам придут машины 2012-2014 года.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • вчера, 19:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а на других маршрутах, например, 3 и 4? мы тоже хотим)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 19:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, какие подарки вручит мэр?
    
Неужели фирменную "Шарыповку" (наливка от семьи мэра). В одни руки больше одной бутылки не дарите, Владимир Николаевич! А то избиратель Вас не поймёт! :-)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
    • 
							
  • вчера, 19:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ооо! круто, на моем маршруте! прикольные светяшки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									frosy								
							
    • 
							
  • вчера, 19:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да-да, проездной попозже будет! красиовая герлянда на тралкие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alla								
							
    • 
							
  • вчера, 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я сегодня, уже видела по 6 маршруту шел новогодний троллейбус, за рульем дед мороз, кондуктор- снегурочка) появляется новогоднее настроение. а тут еще один с подцветкой будет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 21:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И да главный Вам подарок на НГ .С 1 января проезд в маршрутках и автобусах походу увеличивается до 21 рубля))Увидел объявление в автобусе. Так что с Новым годом и ездите ,по возможности, в троллейбусе.Помогите электротранспорту выжить,в этих не простых условиях.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Труженник тыла								
							
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  • вчера, 22:51
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    • 
										0
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							Полностью поддерживаю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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