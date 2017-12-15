Пассажиры троллейбусов со «счастливыми билетиками» получат подарки от мэра

Условия акции МУП «ИПТ» (фото)





МУП «Ивановский пассажирский транспорт» проводит розыгрыш призов под девизом «Счастливый билетик». Итоги акции будут подведены 7 января 2018 на закрытии «Новогодней ярмарки» на площади Пушкина. Победители получат призы от главы города.

Условия конкурса:

• С 25 декабря по 6 января нужно совершить поездку в одном из «новогодних» троллейбусов. Украшенные праздничной символикой троллейбусы курсируют по маршруту №11 (украшен светодиодной иллюминацией) и №2 (украшен новогодней символикой).

• Получив билет от кондуктора, проверьте его.

• Если увидите на нем печать МУП «ИПТ» и номер телефона, Вы выиграли «Счастливый билетик».

• Позвоните по телефону 29-15-33 центральному диспетчеру, сообщите свое имя и номер телефона.

• Ждите приглашения на «Новогоднюю ярмарку» на площадь Пушкина. Обязательно сохраните «Счастливый билетик», так будет подтверждено, что именно Вы – победитель новогодней акции.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново