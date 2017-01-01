В Иванове открылся первый в регионе МФЦ для бизнеса

Что это даст предпринимателям и юрлицам





Сегодня, 25 декабря, в Иванове начал работу первый в регионе многофункциональный центр (МФЦ) для комплексного обслуживания и предоставления государственных услуг предпринимателям и юридическим лицам

«МФЦ для бизнеса» – профильный филиал бренда «Мои документы», работающий исключительно с предпринимателями и юридическими лицами. «МФЦ для бизнеса» – это масштабный всероссийский проект. Уверена, что созданные здесь условия станут залогом дальнейшего долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса», – отметила присутствовавшая на открытии зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

Она добавила, что в региональном «МФЦ для бизнеса» будет организовано предоставление услуг и другими институтами поддержки предпринимательства. «Это, в частности, Инвестиционное агентство Ивановской области, а в перспективе – ижиниринговый центр и различные финансово-кредитные организации», – пояснила Светлана Давлетова.

Напомним, проект «МФЦ для бизнеса» в текущем году получил федеральную субсидию в размере 16,4 млн рублей, региональное финансирование составило 1,7 млн рублей. В новом МФЦ, расположенном в отдельном здании по адресу: Шереметевский проспект, 85Г, предприниматели смогут в режиме «одного окна» получить целый набор услуг. Основные возможности «МФЦ для бизнеса»:

- регистрация организационно-правовой формы и ликвидация организаций, прекращение деятельности в качестве ИП;

- предоставление комплексных услуг по открытию бизнеса в различных отраслях; оформление специальных разрешений (лицензий);

- предоставление земельных участков и промышленных площадок для работы; профессиональная разработка бизнес-планов;

- обучающие мероприятия для предпринимателей; консультации по вопросам ведения малого и среднего бизнеса;

- получение сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других государственных реестров.

Кроме того, каждый предприниматель сможет выбрать конкретного поставщика негосударственных услуг исходя из своих потребностей и возможностей. В МФЦ для бизнеса действует 12 окон для предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, конференц-зал, оснащенный всем необходимым для проведения конференций, тренингов и семинаров, а также комнаты для переговоров.

Напомним, до открытия «МФЦ для бизнеса» на базе ОГБУ «МФЦ» работала бизнес-зона на несколько окон.

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