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Новости
В Юрьевце после обрушения пятиэтажки обследуют еще два потенциально опасных дома
В Юрьевце будут диагностировать еще два дома, которые находятся недалеко от обрушившейся пятиэтажки.
Напомним, стена многоквартирного дома рухнула в минувшую пятницу в шестом часу утра. Были эвакуированы 54 человека. Жертв удалось избежать благодаря бдительному Владимиру Галочкину - он услышал треск и поднял по тревоге весь дом. Мужчину власти обещали наградить. По факту обрушения стены возбуждено уголовное дело. В ближайшее время пострадавшим выплатят единовременную материальную помощь из резервного фонда областного правительства - по 30 тысяч рублей каждому. От районной администрации – по 10 тысяч. Кроме того, Кинешемская епархия организовала сбор денег и вещей для пострадавших. Соцслужбами организованы пункты приема вещей для пострадавших.
В администрации Юрьевецкого района нам сообщили, что завтра приедут ивановские эксперты, которые будут исследовать грунт не только пострадавшего дома, уже признанного не годным для проживания, но и еще двух соседних – по адресу: улица Пушкина, д. 43 и д. 33.
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