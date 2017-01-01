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Житель Лежневского района обиделся на соседку и искромсал ее ножом
Женщина госпитализирована, злоумышленник задержан
Сотрудники полиции задержали жителя Лежневского района по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Из обстоятельств произошедшего известно, что в одном из населенных пунктов района накануне между подозреваемым и его соседкой произошел конфликт. Женщина сделала молодому человеку замечание по поводу его образа жизни. Парень затаил обиду и, напившись, пришел к соседке в дом выяснять отношения, прихватив с собой нож. Когда женщина открыла ему дверь, злоумышленник набросился на нее и буквально искромсал ножом. С множественными ножевыми ранениями пострадавшую госпитализировали. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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