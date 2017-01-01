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Пригородное ж/д сообщение в регионе сохранится в полном объеме
Договор с АО «СППК» подписан на два года
В Ивановской области в 2018 и 2019 годах сохранятся все 4 пригородных железнодорожных направления. Договор о ж/д сообщении в регионе подписан профильным ведомством с АО «Северная пригородная пассажирская компания»
Как сообщил врио начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Шушкин, ранее договор подписывался сроком на год, теперь он будет действовать в течение двух лет. Начальник дорожно-транспортного ведомства также добавил, что в Ивановской области сохранены все четыре пригородных направления – Иваново - Ковров, Иваново - Кинешма, Иваново - Ярославль, Иваново - Юрьев-Польский, сокращение маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения не планируется. Количество поездов и их составов останется в прежнем объеме.
«В ближайшие два года жителям региона гарантирована возможность регулярно и своевременно добираться, например, к месту работы и обратно», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ивановкой области Сергей Зобнин.
В свою очередь, регионом взяты обязательства возместить убытки, возникающие вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении.
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