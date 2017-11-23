По факту падения в Иванове дерева на маму с ребенком возбуждено уголовное дело

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В областном центре по факту падения дерева на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело о халатности.

Напомним, ЧП произошло 22 ноября 2017 года на улице Володарского в Иванове. На молодую маму, катавшую ребенка на санках, упало дерево. Малыш не пострадал, а вот женщина получила травму позвоночника.

«В настоящее время опрошены должностные лица Управления благоустройства администрации Иванова, руководство детского сада, на территории которого произрастало упавшее дерево, назначена судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся следственные и действия», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.

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