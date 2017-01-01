Наволоки получат федеральные средства на строительство объектов инфраструктуры

Соответствующее соглашение между правительством Ивановской области и Фондом развития моногородов подписано в Москве (фото)







Сегодня, 25 декабря, в Москве состоялось подписание соглашения о финансировании строительства объектов инфраструктуры в городе Наволоки Кинешемского района между правительством Ивановской области и Фондом развития моногородов. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор фонда Илья Кривогов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соглашение касается вопросов софинансирования из средств федерального фонда расходов региона на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры моногорода Наволоки, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе инвестпроекта по созданию высокотехнологичного производства перевязочных материалов ХБК «Навтекс».

Напомним, на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего в июле 2016 года под председательством Владимира Путина, развитие моногородов вошло в число стратегических направлений для РФ, реализуется приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».

«Сегодня подписано соглашение, по которому Ивановская область получит из Фонда развития моногородов свыше 250 млн рублей, софинансирование со стороны региона составит чуть выше 20 млн рублей. Это уже второй совместный проект Ивановской области с Фондом развития моногородов», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

В Наволоках планируют построить очистные сооружения производственных и ливневых стоков, а также автодороги с обустройством линии освещения. «Реализация инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производства перевязочных материалов в городе Наволоки позволит создать 850 рабочих мест и привлечь инвестиции в сумме свыше 730 млн рублей», - уточнил Станислав Воскресенский.

Подписанным соглашением предусмотрен жесткий контроль хода строительства объектов, в том числе ежемесячное предоставление отчетов в фонд. Кроме того, составлены графики загрузки объектов инфраструктуры за счет подключения новых потребителей.

В перспективе - поддержка реализации инвестиционных проектов в моногородах позволит создать в границах муниципальных образований территорий опережающего социально-экономического развития и предоставлять резидентам налоговые льготы и преференции. Заявка на создание в городе Наволоки территории опережающего социально-экономического развития получила положительное заключение по итогам рассмотрения 15 ноября на комиссии в Минэкономразвития России.

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