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сегодня, 15:43
В Иванове православные добровольцы придут к вам колядовать
Прием заявок открыт
На сайте Ивановской митрополии опубликовано следующее объявление:
«Православные добровольцы Ивановской митрополии готовятся к святочной неделе и разучивают колядки. Мы можем прийти прославить Христа к Вам, 8 января 2018 г., во второй половине дня».
Заявки принимаются на электронную почту dobrovoltsy@yandex.ru, также их можно оставлять в лавке Успенского кафедрального собора. Форма заявки: Имя, адрес дома (в Иванове), контактный телефон.
ключевые слова: РПЦ Святки колядование добровольцы
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- ЙЯdЪсегодня, 16:30Уж лучше Матильду посмотреть.
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- Необыкновенный Ёжъ 3724 минуты назадУдостоверение соответствующего образца пусть не забудут прихватить, а то не пустят...
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