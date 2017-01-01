В Иванове православные добровольцы придут к вам колядовать

Прием заявок открыт





На сайте Ивановской митрополии опубликовано следующее объявление:

«Православные добровольцы Ивановской митрополии готовятся к святочной неделе и разучивают колядки. Мы можем прийти прославить Христа к Вам, 8 января 2018 г., во второй половине дня».

Заявки принимаются на электронную почту dobrovoltsy@yandex.ru, также их можно оставлять в лавке Успенского кафедрального собора. Форма заявки: Имя, адрес дома (в Иванове), контактный телефон.

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