В Иванове пройдет международный хореографический фестиваль

В мероприятии примет участие знаменитая Школа танца «Алгарве» (Португалия)





28-30 декабря в Иванове пройдет Международный фестиваль хореографического творчества «Движение». Его участниками, наряду с известными ивановскими танцевальными коллективами, станут воспитанники Школы танца «Алгарве» (Португалия).

Школа танца «Companhia de Dança do Algarve» была основана Евгением Беляевым – выпускником Ивановского колледжа культуры, в городе Фаро (Алгарве, Португалия) в 2002 году. Возраст воспитанников составляет от 5 до 20 лет. В репертуаре школы классический, современный и характерный танец. Многие из выпускников школы работают в различных профессиональных труппах: в Венской Опере (Австрия), Национальном балете Португалии (Португалия), Хьюстон балет (Америка), театр балета Киль (Германия). Некоторые из учащихся продолжают свое обучение в престижных балетных школах Европы и России: академии танца Бориса Эйфмана (Россия), академии танца Цюриха (Швейцария), академии танца в Каннах (Франция), консерватории танца Лиссабон (Португалия), академии танца «Голандский Национальный Балет» (Амстердам, Голандия).

В рамках фестиваля запланированы две концертные программы:

- 28 декабря в 15.00 - в Ивановском колледже культуры;

- 30 декабря в 15.30 - в концертном зале областного координационно-методического центра культуры и творчества.

Также состоится творческая встреча состоится в стенах Центра «Танцы +».

Вход на концертные программы - по пригласительным билетам. Контактная информация по телефону: 8 (4932) 54-80-07.

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