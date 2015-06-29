В Турции застрелили вора в «законе», пытавшегося обосноваться в Иванове вместо другого вора в «законе»

Это убийство связывают с началом «новой кровавой фазы конфликта воровских кланов»





22 декабря в Стамбуле был застрелен 36-летний вор «в законе» Давид Алханашвили, более известный в уголовной среде как Дато Панкисский. Об этом сообщает интернет-ресурс «Прайм Крайм». Убийство Панкисского называют местью за истязание племянника Шакро Молодого (вора «в законе» Дато Краснодарского) и считают началом «новой кровавой фазы конфликта воровских кланов».

«Прайм Крайм» напоминает предысторию: «В 2011 году в Бельгии Давид Озманов, он же Дато Краснодарский, стал жертвой воровского суда-«правилки» воров из клана «Ониани-Джангвеладзе»: Роина Углавы (Матевича), Ираклия Каличавы (Хуту) и Гии Гурчиани (Свана), которые нанесли ему многочисленные ножевые ранения, в том числе лица и головы, за подпись под «прогоном» по Тариелу Ониани. Также присутствовавшие при расправе Акакий Тугуши (Энцо Батумский) и Давид Алханашвили (Дато Панкисский) в декабре 2012 года были приняты в «семью» на дубайской воровской сходке.

Дато Озманов тогда чудом остался жив и еще долго залечивал раны на больничной койке. Его палачам заочно был вынесен смертный приговор. Самого же Дато с тех пор не переставали «подкалывать» за то, что не давал «оборота», хотя и знал или мог легко установить местонахождение своих обидчиков».

Про убитого Дато Панкисский известно то, что весной этого года он пытался обосноваться в Иванове вместо отбывающего наказание вора в «законе» Рубена Косяна. По некоторым сведениям, Дато даже показательно избил одного коммерсанта, который годами платил Рубену за «крышу», и всем объявил, что теперь вор в Иваново - он.

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