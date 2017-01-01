Ивановский парашютный завод «Полет» осваивает рынки на Аравийском полуострове и в Индии

На предприятии подвели итоги уходящего года





22 декабря на ивановском парашютном заводе «Полет» состоялось ежегодное торжественное собрание по подведению итогов уходящего года. В мероприятии принял участие директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

«Сегодня АО «Полёт» - одно из крупнейших предприятий по производству парашютной техники и специальной одежды в России, внедряющее самые передовые инновационные технологии. Кроме того, завод является и крупнейшим налогоплательщиком в регионе, а средний уровень зарплаты на предприятии почти в два раза превышает среднеобластной показатель. При поддержке правительства Ивановской области АО «Полет ведет работу по освоению новых экспортных рынков, в том числе на Аравийском полуострове и в Индии», – отметил Александр Лодышкин.

Руководитель ведомства поздравил коллектив и руководство завода с успешным завершением года, вручив благодарности и почетные грамоты Губернатора Ивановской области.

поделиться ссылкой:

