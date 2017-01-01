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сегодня, 13:50
Два автобуса столкнулись в Иванове
Один из пассажиров порвал уздечку языка
Авария с участием общественного транспорта произошла 22 декабря около 11 часов утра на улице Ташкентской областного центра. Водитель «Богдана» врезался в остановившийся впереди такой же автобус.
В результате ДТП пострадал 69-летний пассажир. С рваной раной уздечки языка его доставили в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- макссссегодня, 14:01хорошо, что языка
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- Тутошний Ясегодня, 15:57Видел,проезжал мимо них,пробка была хорошая!
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