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Новости

сегодня, 13:24

В Иванове открылись новые маршруты автобусов

Карты-схемы


С 25 декабря 2017 года автобусы №45 и №46, совершающие остановку у ивановского ТРЦ «Серебряный город», расширяют свои маршруты. Кольцевой маршрут по основной части города позволит обеспечить транспортное обслуживание жителей, проживающих и работающих в районе улиц Ноговицыной-Икрянистовой, Рабфаковской, Слесарного переулка. Многим жителям Рабочего поселка данное изменение пути следования автобусов №45 и №46 позволит серьезно сэкономить время.



ключевые слова: автобус маршрут
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Natalia123								
							
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  • сегодня, 13:50
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							Как №46 с Кузнецова на Завод Королева проедет?  разве есть по Мархлевского дорога?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 13:58
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										+1
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							Да так и проедет, как 5 тролейбус ездит. Схемы кто-то упоротый рисовал. Остановки "Завод Королёва", "ул. Мархлевского" и" ул.Кузнецова" находятся на ул. Кузнецова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 14:05
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							Интересно как это? По 220 ФЗ изменение хотя бы одной остановки-должен проводится  ПО ЗАКОНУ НОВЫЙ КОНКУРС на маршрут. И что ...в Ив.области как обычно все в нарушение закона.Жду подробностей этого беспредела.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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