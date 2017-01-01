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сегодня, 13:24
В Иванове открылись новые маршруты автобусов
Карты-схемы
С 25 декабря 2017 года автобусы №45 и №46, совершающие остановку у ивановского ТРЦ «Серебряный город», расширяют свои маршруты. Кольцевой маршрут по основной части города позволит обеспечить транспортное обслуживание жителей, проживающих и работающих в районе улиц Ноговицыной-Икрянистовой, Рабфаковской, Слесарного переулка. Многим жителям Рабочего поселка данное изменение пути следования автобусов №45 и №46 позволит серьезно сэкономить время.
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Комментарии (3)
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- Natalia123сегодня, 13:50Как №46 с Кузнецова на Завод Королева проедет? разве есть по Мархлевского дорога?
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- Софоклсегодня, 13:58Да так и проедет, как 5 тролейбус ездит. Схемы кто-то упоротый рисовал. Остановки "Завод Королёва", "ул. Мархлевского" и" ул.Кузнецова" находятся на ул. Кузнецова.
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- Makar37сегодня, 14:05Интересно как это? По 220 ФЗ изменение хотя бы одной остановки-должен проводится ПО ЗАКОНУ НОВЫЙ КОНКУРС на маршрут. И что ...в Ив.области как обычно все в нарушение закона.Жду подробностей этого беспредела.
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