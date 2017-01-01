В Иванове открылись новые маршруты автобусов

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С 25 декабря 2017 года автобусы №45 и №46, совершающие остановку у ивановского ТРЦ «Серебряный город», расширяют свои маршруты. Кольцевой маршрут по основной части города позволит обеспечить транспортное обслуживание жителей, проживающих и работающих в районе улиц Ноговицыной-Икрянистовой, Рабфаковской, Слесарного переулка. Многим жителям Рабочего поселка данное изменение пути следования автобусов №45 и №46 позволит серьезно сэкономить время.

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