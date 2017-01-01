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сегодня, 13:19
В трех школах Ивановской области введен частичный карантин
Всего ОРВИ на минувшей неделе заболели 6400 жителей региона
По данным Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению в регионе был на 19,61% ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратились 6400 человек.
В Иванове зарегистрировано 4580 случаев ОРВИ, что в целом также ниже эпидпорога – на 2,1%. Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено только среди лиц старше 15 лет – на 16,28%.
В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в трех классах трех школ – в Шуе, Кинешемском и Заволжском районах.
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