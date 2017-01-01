Ивановец украл из подвала автозапчасти и два мешка картошки

Полиция задержала злоумышленника





В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что из принадлежащего ему подвального помещения в многоквартирном доме по улице Шубиных в Иванове пропало имущество. Было похищено 4 колеса, коробка передач от иномарки, 2 стойки стабилизатора и два мешка картошки.

Выехавшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 33-летний ивановец. Все похищенное было найдено у него дома во время обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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