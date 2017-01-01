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сегодня, 12:56
Ивановец украл из подвала автозапчасти и два мешка картошки
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что из принадлежащего ему подвального помещения в многоквартирном доме по улице Шубиных в Иванове пропало имущество. Было похищено 4 колеса, коробка передач от иномарки, 2 стойки стабилизатора и два мешка картошки.
Выехавшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 33-летний ивановец. Все похищенное было найдено у него дома во время обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (1)
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- foxсегодня, 13:46о, это залёт, лет 5-10, тут Вам не какие нибудь 2-3 млн. рублей из казны. Тут целых два мешка картошки и запчасти.
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