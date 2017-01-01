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Новости

сегодня, 12:56

Ивановец украл из подвала автозапчасти и два мешка картошки

Полиция задержала злоумышленника


В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что из принадлежащего ему подвального помещения в многоквартирном доме по улице Шубиных в Иванове пропало имущество. Было похищено 4 колеса, коробка передач от иномарки, 2 стойки стабилизатора и два мешка картошки.

Выехавшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 33-летний ивановец. Все похищенное было найдено у него дома во время обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кража картошка полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • сегодня, 13:46
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							о, это залёт, лет 5-10, тут Вам не какие нибудь 2-3 млн. рублей из казны. Тут целых два мешка картошки и запчасти.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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