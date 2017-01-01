Работникам «Автокрана», которым не выплатили зарплату, необходимо обратиться в следственные органы





В Иванове расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Автокран».

Всем работникам ОАО «Автокран», задержка по выплате заработной платы перед которыми за период с 1 января по 31 июля 2016 года составляет более 2 месяцев, необходимо обратиться в следственный отдел по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области с соответствующим заявлением.

При наличии документов, подтверждающих факт невыплаты заработной платы (судебных решение, исполнительных листов и т.д.) необходимо предоставить их в распоряжение следствия.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4932) 93-67-81, либо по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, 5.

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