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сегодня, 12:45
Работникам «Автокрана», которым не выплатили зарплату, необходимо обратиться в следственные органы
В Иванове расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Автокран».
Всем работникам ОАО «Автокран», задержка по выплате заработной платы перед которыми за период с 1 января по 31 июля 2016 года составляет более 2 месяцев, необходимо обратиться в следственный отдел по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области с соответствующим заявлением.
При наличии документов, подтверждающих факт невыплаты заработной платы (судебных решение, исполнительных листов и т.д.) необходимо предоставить их в распоряжение следствия.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4932) 93-67-81, либо по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, 5.
ключевые слова: завод "Автокран" зарплата уголовное дело следствие
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