Встречу Деда Мороза в Иванове омрачил один криминальный инцидент

Пришлось вмешаться даже полиции (фото)





В минувшую субботу, 23 декабря, ивановцы встретили героев новогодних праздников Деда Мороза и Снегурочку. Традиционно сказочный кортеж проехал по улицам областного центра и остановился у главной городской ёлки на площади Пушкина.

В этом году впервые на площади Пушкина устроен Новогодний городок и открыта рождественская ярмарка. Сувениры и игрушки ручной работы представили мастера народных промыслов из Иванова, Шуи, Тейковского района, Суздаля, Владимира, Городца, Москвы и Тамбова. Особенным успехом у гостей областного центра пользовались сладости и горячие напитки. Для детей на площади установлены ледяные горки.

Участников праздника поприветствовали глава города Иванова Владимир Шарыпов и председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев.

Для собравшихся на площади была организована праздничная программа. Дед Мороз пожелал юным и взрослым ивановцам верить в исполнение всех загаданных желаний. По традиции, новогодний волшебник зажег разноцветные огни на главной городской ёлке.

Все было замечательно, но один эпизод все же несколько подпортил праздник. Как раз во время приезда Деда Мороза и Снегурочки полиция задержала на площади Пушкина подростка по подозрению в краже большого количества шоколадок. И все это проходило на глазах маленьких детишек.

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