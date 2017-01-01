Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:56

Ивановские школьники приготовили огромную селедку под шубой

Размер блюда превысил один квадратный метр (фото)


Воспитанники и педагоги ивановского Центра интеллектуального творчества «Лидер» приготовили огромную селедку под шубой. Вес блюда превысил 10 килограммов.

Необычный «кулинарный тимбилдинг» решили провести на праздновании Нового года. Для молодых людей организовали мастер-класс по разделыванию селедок, их было 15 штук. Пока парни возились с рыбой, девочки в это время чистили картошку, свеклу, морковь и лук. Всего на приготовление блюда ушло 7 пачек майонеза. На формирование квадратного метра дети и педагоги потратили примерно 40 минут. Салатом удалось накормить больше 50 человек.



ключевые слова: селедка под шубой тимбилдинг мастер-класс
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2013
  • 6







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И все без головных уборов, представляю сколько там волос нападало в салат								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикaдзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас в богородском мы в противогазах готовим ночью, когда на кухне поваров нет. :) Во-первых гигиена, во-вторых не застукают личности. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дома тоже не все одевают кокошники и ничего, съедают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так для себя же готовили... Вы бы еще про санитарные книжки написали бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прикольно. Никогда не думал, что разделывание селедки это интеллектуальное творчество. Чистка картошки тогда мозговой штурм?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivwoman								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодцы ребята! Это лучше,чем по подъездам клей нюхать даже В ШАПОЧКАХ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Встречу Деда Мороза в Иванове омрачил один криминальный инцидент
				
сегодня, 12:34

				

				Встречу Деда Мороза в Иванове омрачил один криминальный инцидент 
									
								

					
	 Пришлось вмешаться даже полиции (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4917						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать
				
сегодня, 11:30

				

				Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать 
									
								

					
	 Производством занимается предприятие «Трансмашхолдинг»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2238						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Выбран новый генеральный подрядчик Ивановского полиэфирного комплекса
				
сегодня, 10:53

				

				Выбран новый генеральный подрядчик Ивановского полиэфирного комплекса 
								

					
	 Им стала проектно-строительная компания из Чехии
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1542						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль
				
сегодня, 09:47

				

				Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль 
									
								

					
	 Пострадал 12-летний мальчик (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4330						
    •