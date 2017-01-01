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сегодня, 11:56
Ивановские школьники приготовили огромную селедку под шубой
Размер блюда превысил один квадратный метр (фото)
Воспитанники и педагоги ивановского Центра интеллектуального творчества «Лидер» приготовили огромную селедку под шубой. Вес блюда превысил 10 килограммов.
Необычный «кулинарный тимбилдинг» решили провести на праздновании Нового года. Для молодых людей организовали мастер-класс по разделыванию селедок, их было 15 штук. Пока парни возились с рыбой, девочки в это время чистили картошку, свеклу, морковь и лук. Всего на приготовление блюда ушло 7 пачек майонеза. На формирование квадратного метра дети и педагоги потратили примерно 40 минут. Салатом удалось накормить больше 50 человек.
ключевые слова: селедка под шубой тимбилдинг мастер-класс
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Комментарии (6)
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- Натали37сегодня, 12:04И все без головных уборов, представляю сколько там волос нападало в салат
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- Вахтанг Камикaдзесегодня, 13:32У нас в богородском мы в противогазах готовим ночью, когда на кухне поваров нет. :) Во-первых гигиена, во-вторых не застукают личности. :)
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- oiuytrсегодня, 12:24дома тоже не все одевают кокошники и ничего, съедают
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- ПростоЯсегодня, 13:13Так для себя же готовили... Вы бы еще про санитарные книжки написали бы.
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- ЙЯdЪсегодня, 15:03Прикольно. Никогда не думал, что разделывание селедки это интеллектуальное творчество. Чистка картошки тогда мозговой штурм?
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- ivwomanсегодня, 15:21Молодцы ребята! Это лучше,чем по подъездам клей нюхать даже В ШАПОЧКАХ!
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