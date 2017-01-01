Ивановские школьники приготовили огромную селедку под шубой

Размер блюда превысил один квадратный метр (фото)





Воспитанники и педагоги ивановского Центра интеллектуального творчества «Лидер» приготовили огромную селедку под шубой. Вес блюда превысил 10 килограммов.

Необычный «кулинарный тимбилдинг» решили провести на праздновании Нового года. Для молодых людей организовали мастер-класс по разделыванию селедок, их было 15 штук. Пока парни возились с рыбой, девочки в это время чистили картошку, свеклу, морковь и лук. Всего на приготовление блюда ушло 7 пачек майонеза. На формирование квадратного метра дети и педагоги потратили примерно 40 минут. Салатом удалось накормить больше 50 человек.

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