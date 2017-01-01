В Иванове роскошные шубы продают со скидкой до 50 процентов

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Дизайном занимаются итальянские модельеры

В субботу в 10 утра посетителей в ТЦ «Евролэнд» не так много. Но те, кто встал раньше остальных, смогли одними из первых заглянуть в только что открывшийся меховой салон Elena Furs.

У входа стоит девушка. Едва сдерживая эмоции, шепчет в трубку: «Мам, я тут шубу оформляю!». К гадалке не ходи - приобретение незапланированное. Она такая здесь не одна. Многие зашедшие «взглянуть одним глазком» уже оформляют покупку. Удержаться сложно, ведь такого многообразия в сочетании с огромными скидкам и очень, очень достойным качеством ивановки еще не видели. У самого входа - пестрые полушубки и жилеты из ламы: цвета фуксии, розовые, синие, серые. Со скидкой стоят они менее 30 тысяч рублей. Автоледи определенно будут в восторге: стильно, нестандартно и очень доступно. Дальше начинается любимая всеми норка. С капюшоном и без, короткая и длинная, натуральная и крашеная. Лисица - классическая и с расшитым камнями воротником. Покоряет мутон. После того как его остригли, появился уникальный узор. По краю рукава ¾ мех, накладные карманы - большие, по моде - тоже из пушистого меха песца. Чувствуется рука итальянцев - это именно их дизайнеры разрабатывают модели для Elena Furs. Брендированы и подкладки, и пуговицы, и вообще все.

Глаза горят не только у прекрасной половины человечества

Пока ивановцы лишь знакомятся с новой для них маркой, действует скидка - до 50%. С пустыми руками мало кто уходит, ведь приобретение можно оформить в рассрочку без первоначального взноса. И мы не ошиблись - не кредит, а именно рассрочка, беспроцентная. После знакомства со всеми условиями, глаза горят не только у прекрасной половины человечества. Их сначала было хмурые спутники, прикинув выгоду в уме, тоже начинают улыбаться. Шутка ли - фабричная шуба за такие деньги.

Ассортиментный ряд со дня на день пополнят соболиные шубки

Да, фабрики у Elena Furs свои. Поставщики - тоже проверенные. В их соболях ходят самые стильные женщины страны - без преувеличения. К слову, соболей в Иваново тоже завезут со дня на день. В ценовой политике ELENA FURS нет никаких тайн: шубку любого размера (36-72) можно купить от 14 000 рублей - это полноценная мутоновая шуба метр длиной с комфортным капюшоном. Но если говорить о премиальной кунице, то стоимость с хорошей скидкой начинается с ~230 000 рублей. Ну, и что греха таить, авторам этого текста уйти из магазина с пустыми руками тоже не удалось.

Адрес магазина: ТРЦ «Евролэнд», ул. Куконковых, 141

Телефон: 8 800 777 75 81

Сайт: elenafurs.ru

Instagram: @elenafurs.blog

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