Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать

Производством занимается предприятие «Трансмашхолдинг»





Об этом в Instagram сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. «Про Ласточку Иваново-Москва. РЖД провели испытание путей 18 и 22 декабря. Результаты хорошие. Теперь дело за производством и испытаниями специального тепловоза, который делают для нас на предприятии Трансмашхолдинг», - написал глава региона.

Ранее мы сообщали о том, что тестовая «Ласточка» прибыла в Иваново.

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