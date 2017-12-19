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19.12.2017 16:47«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
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Новости
сегодня, 11:30
Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать
Производством занимается предприятие «Трансмашхолдинг»
Об этом в Instagram сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. «Про Ласточку Иваново-Москва. РЖД провели испытание путей 18 и 22 декабря. Результаты хорошие. Теперь дело за производством и испытаниями специального тепловоза, который делают для нас на предприятии Трансмашхолдинг», - написал глава региона.
Ранее мы сообщали о том, что тестовая «Ласточка» прибыла в Иваново.
ключевые слова: "РЖД" поезд "Ласточка" тепловоз производство
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Посмотрим еще какой ценник на проезд будет, а то может так случиться, что проект и года не проживет...
А ездить как они будут? также по ночам? А по времени?
Похвастались, ещё ничего не сделав. Как всегда.