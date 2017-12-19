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сегодня, 11:30

Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать

Производством занимается предприятие «Трансмашхолдинг»


Об этом в Instagram сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. «Про Ласточку Иваново-Москва. РЖД провели испытание путей 18 и 22 декабря. Результаты хорошие. Теперь дело за производством и испытаниями специального тепловоза, который делают для нас на предприятии Трансмашхолдинг», - написал глава региона.

Ранее мы сообщали о том, что тестовая «Ласточка» прибыла в Иваново.



ключевые слова: "РЖД" поезд "Ласточка" тепловоз производство
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Петр Иванов								
							
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  • сегодня, 12:23
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    • 
										+1
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							А не проще и дешевле столбы от Новок хотя бы до Шуи с контактным проводом поставить? Там всего 55 км. Уж из Иваново до Шуи можно добраться. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Simple Comer								
							
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  • сегодня, 13:03
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    • 
										+1
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							Для того чтобы раз в неделю пускать Ласточку? Это не окупится никогда.
    
Посмотрим еще какой ценник на проезд будет, а то может так случиться, что проект и года не проживет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • сегодня, 13:10
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										-1
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							Из Владимира до Иваново тоже добраться можно! И проще и дешевле (для РЖД) ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Патрикеев								
							
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  • сегодня, 12:49
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										-1
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							Так а чо за спецтепловоз? Их что под заказ только? Я в Калуге видел такие как ласточка только на дизеле.
    
А ездить как они будут?  также по ночам? А по времени?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 13:23
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    • 
										+1
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							Мало того, что эта Ласточка своим ходом до нас доехать не может, так теперь ещё оказывается и тащить то её нечем. Скоростной электропоезд, который полпути тянет тепловоз - может без костылей нормальный тепловоз сразу до Москвы пустить?
    
Похвастались, ещё ничего не сделав. Как всегда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аркадий Новожилов								
							
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  • сегодня, 13:34
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    • 
										+1
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							У поезда "Ласточка", она же Siemens Desiro, особые требования к качеству осушения воздуха для работы пневматических тормозов, а также управление по CAN-шине. Поэтому и требуется дооборудование стандартного тепловоза, а вероятно - двух. Это гораздо дешевле,  чем электрифицировать ход от Иванова до Новок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Денис Шепелёв								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:17
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							ещё дешевле прицепить к тепловозу тэп-70 бс вагоны вроде тверской экспресс такие как на Ярославль идут а не те что в поездах 661и 667 до кинешмы и выучить экипажи  депо Иваново(что б"варягов "не звать!)на этот маршрут И ВСЁ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Денис Шепелёв								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:11
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							То ли это предвыборный ход. то ли Белозёров и Воскресенский друганы-кореша закадычные? Но понять столь дорогую затею как тащить ласточку тепловозом да ещё вона как! Специальным.я не могу! Тепловоз ТЭП-70 любой модели имеет конструкционную скорость 160км час.Чем не ласточка! тем паче поезд в москву на Павелегу под тепловозом когда то ходил из г.Новомосковска Тульской области								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Встречу Деда Мороза в Иванове омрачил один криминальный инцидент
				
сегодня, 12:34

				

				Встречу Деда Мороза в Иванове омрачил один криминальный инцидент 
									
								

					
	 Пришлось вмешаться даже полиции (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать
				
сегодня, 11:30

				

				Спецтепловоз для ивановской «Ласточки» уже начали изготавливать 
									
								

					
	 Производством занимается предприятие «Трансмашхолдинг»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Выбран новый генеральный подрядчик Ивановского полиэфирного комплекса
				
сегодня, 10:53

				

				Выбран новый генеральный подрядчик Ивановского полиэфирного комплекса 
								

					
	 Им стала проектно-строительная компания из Чехии
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль
				
сегодня, 09:47

				

				Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль 
									
								

					
	 Пострадал 12-летний мальчик (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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