В Иванове пивная использовала в своей рекламе большевистский агитплакат

Экспертный совет увидел в этом нарушение законодательства рекламе (фото)





Накануне в Ивановском УФАС состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе. На заседании был рассмотрен в том числе вопрос о рекламе бара (пивной) с использованием изображения с плаката «Ты записался добровольцем?».

По итогам обсуждения члены Совета единогласно признали в этом варианте рекламы наличие признаков нарушения законодательства рекламе и решили передать материалы для рассмотрения на заседании Комиссии Ивановского Управления Федеральной антимонопольной службы.



Для справки:



«Ты записался добровольцем?» - большевистский агитационный плакат, созданный художником Дмитрием Моором в июне 1920 года, во время Гражданской войны в России. На плакате красноармеец в красной будёновке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную Армию.

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