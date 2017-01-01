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В Иванове пивная использовала в своей рекламе большевистский агитплакат
Экспертный совет увидел в этом нарушение законодательства рекламе (фото)
Накануне в Ивановском УФАС состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе. На заседании был рассмотрен в том числе вопрос о рекламе бара (пивной) с использованием изображения с плаката «Ты записался добровольцем?».
По итогам обсуждения члены Совета единогласно признали в этом варианте рекламы наличие признаков нарушения законодательства рекламе и решили передать материалы для рассмотрения на заседании Комиссии Ивановского Управления Федеральной антимонопольной службы.
Для справки:
«Ты записался добровольцем?» - большевистский агитационный плакат, созданный художником Дмитрием Моором в июне 1920 года, во время Гражданской войны в России. На плакате красноармеец в красной будёновке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную Армию.
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Авторское право сохранено
согласно срока соблюдения - изображение уже общедоступное
- следовательно - ничего НЕ нарушено.
Подозреваю, что кому-то из "экспертов"
пива на халяву не налили.