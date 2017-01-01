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Новости

сегодня, 11:17

В Иванове пивная использовала в своей рекламе большевистский агитплакат

Экспертный совет увидел в этом нарушение законодательства рекламе (фото)


Накануне в Ивановском УФАС состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе. На заседании был рассмотрен в том числе вопрос о рекламе бара (пивной) с использованием изображения с плаката «Ты записался добровольцем?».

По итогам обсуждения члены Совета единогласно признали в этом варианте рекламы наличие признаков нарушения законодательства рекламе и решили передать материалы для рассмотрения на заседании Комиссии Ивановского Управления Федеральной антимонопольной службы.

Для справки:

«Ты записался добровольцем?» - большевистский агитационный плакат, созданный художником Дмитрием Моором в июне 1920 года, во время Гражданской войны в России. На плакате красноармеец в красной будёновке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную Армию.



ключевые слова: реклама УФАС
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:42
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							Так а в чем нарушение то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 11:45
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							Может эта новость про какое-нибудь украинское Иваново?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 12:44
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										0
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							Я конечно против эксплуатации советской символики и разных материалов в рекламных целях для получения прибыли. НО, в чём здесь нарушение? Тогда уж ко всем применять, на трассе есть баннеры, другие производители газировки так же используют советскую символику-придирайтесь тогда и к ним.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Очевидное дело								
							
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  • сегодня, 12:55
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							А в чем вопрос?
    
Авторское право сохранено
    
согласно срока соблюдения - изображение уже общедоступное
    
- следовательно - ничего НЕ нарушено.
    
Подозреваю, что кому-то из "экспертов" 
    
пива на халяву не налили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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