Выбран новый генеральный подрядчик Ивановского полиэфирного комплекса

Им стала проектно-строительная компания из Чехии





АО «Ивановский полиэфирный комплекс» завершило процедуру выбора нового генерального подрядчика по проекту строительства комбината ПЭТФ текстильного назначения в Ивановской области.

Договор подряда на рабочее проектирование, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и поставку вспомогательного общезаводского оборудования предварительно подписан в ноябре 2017 года с проектно-строительной компанией UNIS, a.s. (Чешская Республика).

В настоящее время Внешэкономбанком проводится стандартная процедура актуализации проекта, в том числе в связи со сдвигом сроков его реализации и изменением ключевого участника, и согласованию кандидатуры компании UNIS, a. s. в качестве генерального подрядчика.

Контракт на поставку технологии и ноу-хау (синтез полимера и производство штапельного волокна методом прямого формования из расплава), основного технологического оборудования, инжиниринг, шеф-монтаж и технические услуги, заключенный в декабре 2016 года между АО «ИПК» и генеральным поставщиком Uhde Inventa-Fischer GmbH, Германия, входящим в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, не претерпел изменений и остается в силе, включая принятые инофирмой гарантийные обязательства.

«Структура финансирования проекта, согласованная ранее Внешэкономбанком, осталась прежней: фондирование немецких и чешского банков со страховкой экспортных страховых агентств Германии и Чешской Республики», - говорится в сообщении пресс-службы Ивановского полиэфирного комплекса.

Для справки:

Компания UNIS, a.s. основана в 1990 году. Основным видом деятельности является реализация проектов в сфере капитального строительства, ориентированного на переработку нефти и природного газа, нефтехимию, химию и энергетику, в том числе успешно завершенных в России и странах СНГ. Приоритетом компании UNIS a.s. является также охрана окружающей среды.

Услуги компании включают в себя поддержку внутренних и зарубежных заказчиков по экспортному финансированию через чешские коммерческие банки и государственную страховую компанию EGAP.

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