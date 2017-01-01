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Новости

сегодня, 10:21

В Иванове воришка автомобильных номеров попал на видео

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения


Криминальный инцидент произошел в районе улицы Суворова областного центра. Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу автомобильного госномера. На кадрах видно, как молодой человек в темное время суток целенаправленно подходит к конкретному автомобилю, свинчивает госномер, отдирает его и убегает восвояси.

Видео: Александр Моисеев



ключевые слова: автомобиль госномер кража
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 11:00
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							А что толку-то от такого видео?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 11:50
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							и не боится утырок! даже не оглядывался								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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