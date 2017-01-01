В Иванове воришка автомобильных номеров попал на видео

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения





Криминальный инцидент произошел в районе улицы Суворова областного центра. Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу автомобильного госномера. На кадрах видно, как молодой человек в темное время суток целенаправленно подходит к конкретному автомобилю, свинчивает госномер, отдирает его и убегает восвояси.

Видео: Александр Моисеев

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