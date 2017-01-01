В Ивановской области произошел пожар в баре

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров





Возгорание бара на улице Первомайской в поселке Савино произошло 24 декабря около 7 часов утра. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, здание бара было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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