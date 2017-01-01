Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль

Пострадал 12-летний мальчик (фото, видео)





ДТП случилось 24 декабря около 12:30 на 12-м километре автодороги Иваново-Ярославль у деревни Буньково Ивановского района. 38-летняя жительница Нижнего Новгорода ехала с детьми на автомобиле «Тойота Фортунер». В какой-то момент женщина не справилась с управлением, внедорожник врезался в опору уличного освещения, сбив ее, после чего перевернулся.

В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Он получил травму уха, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

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