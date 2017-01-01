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Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль
Пострадал 12-летний мальчик (фото, видео)
ДТП случилось 24 декабря около 12:30 на 12-м километре автодороги Иваново-Ярославль у деревни Буньково Ивановского района. 38-летняя жительница Нижнего Новгорода ехала с детьми на автомобиле «Тойота Фортунер». В какой-то момент женщина не справилась с управлением, внедорожник врезался в опору уличного освещения, сбив ее, после чего перевернулся.
В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Он получил травму уха, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (6)
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- Алексей Ивановсегодня, 11:16У нас большинство дорог в стране небезопасны.
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- vofchikсегодня, 11:25Дык, там ограничение скорости просто так поставили? Постоянно там ДТП, а дорогу спрямить нельзя, дом мешает.
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- макссссегодня, 14:03такую машину угробила..эхх
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- Павлов Николайсегодня, 15:17"...Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, - лишь собственной трусости надо бояться!"© отрывок из рекламы нью Фортунера
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- ivwomanсегодня, 15:23Вот это авто!!! Сбил столб, опрокинулся в кювет,а пострадало только ухо!
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- Необыкновенный Ёжъ 3719 минут назадСпешка нужна для ловли блох и при поносе.
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сегодня, 09:47Женщина с детьми перевернулась на внедорожнике на трассе Иваново-Ярославль
Пострадал 12-летний мальчик (фото, видео)
-
(1)
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