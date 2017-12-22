Пропавший в Ивановской области молодой человек найден мертвым

Рядом с телом был обнаружен шприц





Как мы сообщали ранее, 19 декабря в Кинешме пропал Андрей Сучков. Молодой человек ушел из дома и исчез, на связь с родственниками с тех пор не выходил, его телефон был отключен. По словам матери пропавшего, ничего подобного с сыном никогда не случалось. «Если и оставался ночевать у друзей, всегда сообщал. В последний раз созванивалась с ним около 10 утра 19 декабря. Он сказал, что никуда уходить из дома не собирается, так как у него выходной. Но около 11 часов ушел. До 16 часов его телефон был включен, потом уже нет», - рассказывала мать Андрея.

Утром 23 декабря в парке у пруда на улице Социалистической в Кинешме был найден труп молодого человека. Как сообщает Кинешемец.RU, близкие опознали в нем пропавшего 19 декабря Андрея Сучкова. По данным кинешемского сайта, рядом с телом Андрея обнаружили шприц. Следствие выясняет обстоятельства гибели молодого человека.

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