Сегодня последний день, чтобы за одно фото получить золото

Конкурс завершается , успейте сделать себе подарок к новому году!



Для участия в конкурсе необходимо:

- Найти либо самостоятельно настроить в своем телевизоре телеканал «Барс плюс» (как правило, в кабельных и IP-сетях региона телеканал находится на 21-й кнопке согласно решению Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию)

- Сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс». Предпочтение будет отдаваться фото с новогодней тематикой.

- Разместить эту фотографию в группах «Барс» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с тегом #Барс21. Регистрация как минимум в одной из указанных групп «Барса» в социальных сетях является обязательным условием участия в конкурсе.



25 декабря жюри из сотрудников МГ «Барс» выберет лучшие фото.

В конкурсе разыгрывается 3 приза - сертификаты по 10 тысяч рублей и 10 призов – сертификаты по 5 тысяч рублей.

Сегодня, 24 декабря - последний день приема заявок в конкурсе на самое интересное новогоднее фото с «Барсом».Победителей ждут сертификаты на золотые подарки и украшения!Сотрудники медиагруппы «БАРС» и их родственники в конкурсе участия не принимают.С 27 декабря 2017 года победители вправе получить подарочные сертификаты по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8. Имена и фамилии победителей будут опубликованы до 27 декабря 2017 года на сайте ivanovonews.ru.Полностью условия конкурса можно прочитать ЗДЕСЬ

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