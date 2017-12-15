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Новости

40 минут назад

Сегодня последний день, чтобы за одно фото получить золото

Конкурс завершается, успейте сделать себе подарок к новому году!


Сегодня, 24 декабря - последний день приема заявок в конкурсе на самое интересное новогоднее фото с «Барсом».
Победителей ждут сертификаты на золотые подарки и украшения! 

Для участия в конкурсе необходимо:
- Найти либо самостоятельно настроить в своем телевизоре телеканал «Барс плюс» (как правило, в кабельных и IP-сетях региона телеканал находится на 21-й кнопке согласно решению Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию)
- Сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс». Предпочтение будет отдаваться фото с новогодней тематикой.
- Разместить эту фотографию в группах «Барс» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с тегом #Барс21. Регистрация как минимум в одной из указанных групп «Барса» в социальных сетях является обязательным условием участия в конкурсе.

25 декабря жюри из сотрудников МГ «Барс» выберет лучшие фото.
В конкурсе разыгрывается 3 приза - сертификаты по 10 тысяч рублей и 10 призов – сертификаты по 5 тысяч рублей. 

Сотрудники медиагруппы «БАРС» и их родственники в конкурсе участия не принимают.
С 27 декабря 2017 года победители вправе получить подарочные сертификаты по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8. Имена и фамилии победителей будут опубликованы до 27 декабря 2017 года на сайте ivanovonews.ru.

Полностью условия конкурса можно прочитать ЗДЕСЬ.

Предлагаем Вашему вниманию третью "порцию" фото участников. 
Ранее участников конкурса можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.



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