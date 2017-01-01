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47 минут назад
В Ивановской области сгорел цех по производству ваты
Площадь пожара составила 20 квадратных метров
Сегодня около 7 часов утра произошло возгорание в цехе по производству ваты, расположенном на улице Западной в Кинешме. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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