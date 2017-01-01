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Новости

сегодня, 11:15

На трассе Иваново-Ярославль легковушка врезалась в «КАМАЗ»: водитель погиб

На месте ДТП работают сотрудники полиции (фото)


Смертельная авария произошла на автодороге Иваново-Ярославль в Комсомольском районе. «КАМАЗ» следовал по трассе со стороны Иванова. Когда водитель грузовика начал выполнять поворот налево в направлении Комсомольска, то не пропустил встречную «Ауди». В результате легковая иномарка врезалась в «КАМАЗ», и её водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

 Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: ДТП грузовик легковушка гибель
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Теперь водителя КАМАЗа посадят в тюрьму и обязуют выплатить все моральные издержки семье погибшего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Теперь дятел с КАМАЗа должен пожизненно содержать семью погибшего. Это будет справедливо, отчасти.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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