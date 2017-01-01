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сегодня, 11:15
На трассе Иваново-Ярославль легковушка врезалась в «КАМАЗ»: водитель погиб
На месте ДТП работают сотрудники полиции (фото)
Смертельная авария произошла на автодороге Иваново-Ярославль в Комсомольском районе. «КАМАЗ» следовал по трассе со стороны Иванова. Когда водитель грузовика начал выполнять поворот налево в направлении Комсомольска, то не пропустил встречную «Ауди». В результате легковая иномарка врезалась в «КАМАЗ», и её водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка гибель
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- Необыкновенный Ёжъ 37сегодня, 12:02Теперь водителя КАМАЗа посадят в тюрьму и обязуют выплатить все моральные издержки семье погибшего.
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- Тутошний Ясегодня, 13:20Один не смотрел,другой летел!
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- Незнайка в Ивановесегодня, 15:11Теперь дятел с КАМАЗа должен пожизненно содержать семью погибшего. Это будет справедливо, отчасти.