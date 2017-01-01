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Новости

вчера, 21:02

ПОСЛУШАЙТЕ! Придется ли жителям региона теперь скидываться и на зарплату врачей?

Краудфандинг как единственный способ решить проблемы в отдаленных районах области (видео)


Народное финансирование становится, похоже, единственным способом ну хоть как-то решить проблемы в отдаленных районах области. Сначала жители Петровского показывают пример успешного краудфандинга, скинувшись на адвоката и в итоге оспорив в суде рост тарифов по отоплению. Теперь вот деньги собирают в Верхнем Ландехе.

Селяне решили сами профинансировать ремонт крыши в главной школе района. Вчера в эфире «Губернии» мы рассказали, что уже не первый год в учебном заведении аварийное состояние. Крыша протекает. Стены заросли плесенью. Дети учатся едва ли не под дождем. И страдают легочными заболеваниями.

А ведь верхнеландеховские семьи через одну - многодетные. В детский садик ходит 80 ребятишек. В школу - 179. А ставку педиатра сократили. Может, жителям и на зарплату врачей теперь скинуться?

Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (45)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 21:17
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							ЧЁ ТУТ? ВСЁ ПЛЮШКАМИ БАЛУЕМСЯ?) МОЛОДЦЫ! ХОРОШИЕ ХОЗЯЮШКИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • 52 минуты назад
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										+1
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							Господа, владеющие пером, не пора ли завести региональный канал в Телеграм.
    
Там цензуры нет, за исключением призывов к насилию.
    
И придурков, типа  AlexeiYurist,  Дуров моментально уничтожает.
    
Назвать канал можно «Иваново.Реалии».
    
А в ивановских СМИ пусть по-прежнему обсуждают как #жизньналаживается и сканы с сайта УВД.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзе								
							
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  • 12 минут назад
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							Угу. :) А место для размещения рекламы там есть? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 22:46
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							ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЁТ В ВАШ ДОМ ПОБОЛЬШЕ ДОБРА! А ЧЁ? А Я ЛИЧНО ЗА!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 23:09
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							А Я ЖДУ ПЛАТОЧЕК! КОНКУРС БЫЛ ОБЪЯВЛЕН УЖЕ ДАВНО! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 23:58
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							СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА, СНОВА МЫ ОТОРВАНЫ ОТ ДОМА, СНОВА МЕЖДУ НАМИ ГОРОДА, ВЗЛЁТНЫЕ ОГНИ АЭРОДРОМА, ЗДЕСЬ У НАС ТУМАНЫ И ДОЖДИ, ЗДЕСЬ НА ИЗВЕДАННОМ ПУТИ, ЖДУТ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ СЮЖЕТЫ, НАДЕЖДА, МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ, А УДАЧА НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ, А ПЕСНИ ДОВОЛЬНО ОДНОЙ. ЧТОБ ТОЛЬКО О ДОМЕ В НЕЙ ПЕЛОСЬ! ТЫ ПОВЕРЬ ЧТО ЗДЕСЬ ИЗ ДАЛЕКА МНОГОЕ ТЕРЯЕТСЯ ИЗ ВИДУ, ТАЮТ ГРАЗОВЫЕ ОБЛАКА, КАЖУТСЯ НЕЛЕПЫМИ ОБИДЫ, НАДО ТОЛЬКО ВЫУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ, НАДО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ И УПРЯМЫМ, ЧТОБ ПОРОЙ ОТ ЖИЗНИ ПОЛУЧАТЬ, РАДОСТИ СКУПЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ! НАДЕЖДА! МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ!  СНОВА МЫ ОТОРВАНЫ ОТ ДОМА...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 00:18
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							А Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! ЧЁ НЕ ДЕЛАЙ, ВСЕ РАВНО ЛЮБЛЮ! ЖИЗНЬ ТАКАЯ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 00:37
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							БОГ НАС ТОЖЕ ЛЮБИТ! ПОЖАЛУЙСТА НЕ НАЗЫВАЙ ЕГО ДЕБИЛЬНЫМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 00:39
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							ОН БЫЛ ПРАВ ТОГДА СО ЗМЕЕМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 00:47
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							ТЕПЕРЬ МОЖНО СТЕБАТЬСЯ, А Я СКАЗАЛ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 00:55
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							ЛЮБИТ... И ЖИВЁМ БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ! Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:04
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							НАДЕЮСЬ ТЫ ПРОСТИШЬ Меня и Бога!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:05
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							ОН БЫЛ ПРАВ. А ТЫ ПОМОЩНИЦА И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ СЕБЯ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:11
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							Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! СЛЫШИШЬ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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							ВООБЩЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ! ЛУНУ БЕРЁМ НА ДНЯХ! А ДРУЖКУ ПРИВЕТ! ВСЕ НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ Живём!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:17
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							С ЛУНАТИКАМИ МЫ УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ,,, ОНИ НЕ ПРОТИВ,,, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ОБИЖАЛИ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:18
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							ОНИ ТАК ТО "НАРОД" ХОРОШИЙ! ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ДОБРО!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:27
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							ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕШЬ, ТО ПЕРЕДАЙ ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТУ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:42
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							РЕБЯТА ВЫ ЧЕГО? ЧЕМ У НАс НАСО ЗАНИМАЕТЬСЯ? ВСЁ ПЛАТОЧЕК ШЬЁМ? МЕТЕОРИТЫ ЭТО ОДНО... А ЛУНА ЧЁ? ЩЕМИТ ЧТО-ЛИ?  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 01:54
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							Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! СЛЫШИШЬ! ПЛАТОЧЕК ЖДУ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 02:07
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							А САМИ ТО СЕБЯ НЕ ОБМАНИТЕ! МОЙ ДРУГ В КУРСЕ ВСЕХ ДЕЛ! В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЗЕМЛЕ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 02:29
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							Еще ПОВТОРЯЮ! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 02:49
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							ТЫ МЕНЯ СЛЫШиШЬ? ЕСЛИ ДА, ТО ДАЙ "МАЛЕНЬКИЙ ЗНАЧОК"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 02:55
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							у тебя мышка в руках не трясётся? у меня ДА. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • сегодня, 02:56
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							СЕРЬЁЗНУЮ ТЕМУ ЗАЦЕПИЛИ! СУДЬБА, БОГ! ТАК И ЖИВЁМ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муравьишка								
							
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  • сегодня, 03:09
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							А "ХУЛ-И"... КТО ГЛАВНЫЙ НА ЗЕМЛЯ БОГ ИЛИ ЧЕЛОВЕК... ОТ "ТЁЛКИ" ЧЕГО-ТО ДОЖДАТЬСЯ СЛОЖНО... ЛОВИ ЛАЙК МУЖИК!!!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 08:29
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										-1
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							Ситуация в Верхнем Ландехе это будущее мелких посёлков и городков  в Ивановской области если трудящиеся не возьмут брозды правления в свои руки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не нужно, чтобы трудящиеся брали власть в свои руки! Уже это проходили, когда каждая кухарка управляла государством. Нужны образованные профессионалы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять нажрался. :) Судя по времени всю ночь колесил. :) Г-н Поляков, может поимеете совесть, отправите в баню этого спамера-наркомана AlexeiYurist. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего ты ВСЁ ПЛАЧЕШЬ, А? НЕ ВИДИШЬ ЛЮДИ КУЛЬТУРНО ОТДЫХАЮТ! ХОРОШ ЗАВИДОВАТЬ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									psihiatr								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Высылаю бригаду из Богородского								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь не психушку, здесь наркологичку надо.
    
Когда он песню в полночь затянул я "плакала".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наташа, ты в полночь с пятницы на субботу в интернете сидишь??О_О :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не только в эти дни долго не сплю. Ты чего дома? на Пушкина Ёлку сегодня открывают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я плачу" :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лучше б мы с тобой в полночь вместе поплакали. ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну,если придётся оплачивать крыши и врачей,тогда надо отказаться от уплаты всех налогов в гос.казну. - долой федеральные налоги. Давайте создавать народные предприятия на эти денежки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ося Бендер, в принципе, в царской России крестьяне строили у себя в селах и деревнях церкви, школы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё обсудили?) К Новому Году готовлюсь)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WeW								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и готовься, юрист. Веди себя, как мужик, не как одинокая пьяная баба. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видишь Wew, кефичик" это у него зовётся. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Там не мужик, там мальчик-транс скорей всего. :) И обдолбанный по уши. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							КЕФИРЧИК ДЕЛО ХОРОШЕЕ...) НЯМ НЯМ)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GG67_RE								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Рамзан Кадыров попал под американские санкции в связи с причастностью к внесудебным казням, пыткам и убийствам политических оппонентов. Кадыров тут же прикинулся "Искандером" и принялся хохотать.
    
Зарубежный аналог Рамзана Кадырова - бывший президент Гамбии Яйя Джамме. Он тоже, как и глава Чечни, очень не любит геев и правозащитников. Геев грозил убить всех, равно как и всех тех, кто сотрудничает с правозащитниками. ...
    
В конце 2016 года проиграл выборы, но поражения не признал, поскольку ранее заявлял, что готов править миллиард лет, а правил всего 21 год. Поскольку в распоряжении президента Гамбии нет ядерного оружия, долго кочевряжиться Джамме не дали: соседние страны ввели войска и "уговорили" диктатора не устраивать гражданскую войну из-за пустяков. Джамме, будучи человеком разумным, согласился, а будучи человеком еще и редкой честности, улетел в Гвинею, прихватив с собой 11,4 млн долларов.
    
Каток американских санкций движется раздражающе медленно, но неотвратимо, включая в списки все новых фигурантов, в том числе и российские предприятия, ключевые для экономики России, отрезая их от мировых рынков. Весельчак Кадыров может хихикать у себя в социальных сетях сколько угодно. ...
    
Россия не Гамбия. Устранить диктатора-самозванца с помощью внешнего военного вторжения здесь невозможно. Поэтому результатов санкционного давления может быть два. Либо американский каток выдавит из России Путина с его бандой, либо он просто раздавит Россию. Хотелось бы, чтобы случился первый вариант."
    
(с) Игорь Яковенко								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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