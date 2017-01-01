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ПОСЛУШАЙТЕ! Придется ли жителям региона теперь скидываться и на зарплату врачей?
Краудфандинг как единственный способ решить проблемы в отдаленных районах области (видео)
Народное финансирование становится, похоже, единственным способом ну хоть как-то решить проблемы в отдаленных районах области. Сначала жители Петровского показывают пример успешного краудфандинга, скинувшись на адвоката и в итоге оспорив в суде рост тарифов по отоплению. Теперь вот деньги собирают в Верхнем Ландехе.
Селяне решили сами профинансировать ремонт крыши в главной школе района. Вчера в эфире «Губернии» мы рассказали, что уже не первый год в учебном заведении аварийное состояние. Крыша протекает. Стены заросли плесенью. Дети учатся едва ли не под дождем. И страдают легочными заболеваниями.
А ведь верхнеландеховские семьи через одну - многодетные. В детский садик ходит 80 ребятишек. В школу - 179. А ставку педиатра сократили. Может, жителям и на зарплату врачей теперь скинуться?
Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Там цензуры нет, за исключением призывов к насилию.
И придурков, типа AlexeiYurist, Дуров моментально уничтожает.
Назвать канал можно «Иваново.Реалии».
А в ивановских СМИ пусть по-прежнему обсуждают как #жизньналаживается и сканы с сайта УВД.
Когда он песню в полночь затянул я "плакала".
Зарубежный аналог Рамзана Кадырова - бывший президент Гамбии Яйя Джамме. Он тоже, как и глава Чечни, очень не любит геев и правозащитников. Геев грозил убить всех, равно как и всех тех, кто сотрудничает с правозащитниками. ...
В конце 2016 года проиграл выборы, но поражения не признал, поскольку ранее заявлял, что готов править миллиард лет, а правил всего 21 год. Поскольку в распоряжении президента Гамбии нет ядерного оружия, долго кочевряжиться Джамме не дали: соседние страны ввели войска и "уговорили" диктатора не устраивать гражданскую войну из-за пустяков. Джамме, будучи человеком разумным, согласился, а будучи человеком еще и редкой честности, улетел в Гвинею, прихватив с собой 11,4 млн долларов.
Каток американских санкций движется раздражающе медленно, но неотвратимо, включая в списки все новых фигурантов, в том числе и российские предприятия, ключевые для экономики России, отрезая их от мировых рынков. Весельчак Кадыров может хихикать у себя в социальных сетях сколько угодно. ...
Россия не Гамбия. Устранить диктатора-самозванца с помощью внешнего военного вторжения здесь невозможно. Поэтому результатов санкционного давления может быть два. Либо американский каток выдавит из России Путина с его бандой, либо он просто раздавит Россию. Хотелось бы, чтобы случился первый вариант."
(с) Игорь Яковенко