ПОСЛУШАЙТЕ! Придется ли жителям региона теперь скидываться и на зарплату врачей?

Краудфандинг как единственный способ решить проблемы в отдаленных районах области (видео)





Народное финансирование становится, похоже, единственным способом ну хоть как-то решить проблемы в отдаленных районах области. Сначала жители Петровского показывают пример успешного краудфандинга, скинувшись на адвоката и в итоге оспорив в суде рост тарифов по отоплению. Теперь вот деньги собирают в Верхнем Ландехе.

Селяне решили сами профинансировать ремонт крыши в главной школе района. Вчера в эфире «Губернии» мы рассказали, что уже не первый год в учебном заведении аварийное состояние. Крыша протекает. Стены заросли плесенью. Дети учатся едва ли не под дождем. И страдают легочными заболеваниями.

А ведь верхнеландеховские семьи через одну - многодетные. В детский садик ходит 80 ребятишек. В школу - 179. А ставку педиатра сократили. Может, жителям и на зарплату врачей теперь скинуться?

Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

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