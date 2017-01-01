Ивановцы выступят в составе Детского хора России в Кремлевском дворце





27 декабря представители Ивановской области выступят в составе Детского хора России в государственном Кремлевском дворце в концертной программе «Зимняя сказка».

В делегации от региона примут участие учащиеся детских музыкальных школ Иванова в возрасте от 9 до 14 лет - Валентина Медведева, Анжелика Игнатьева, Анастасия Здобникова из детской музыкальной школы при Ивановском музыкальном училище (колледже), Варвара Широкова, Борис Прошек. Руководитель коллектива - Екатерина Травкина, хормейстер детской музыкальной школы № 3 города Иваново.

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