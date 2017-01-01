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Новости

вчера, 18:33

Владимир Галочкин рассказал «Барсу», как спас всех жителей обрушившейся пятиэтажки

Эксклюзивное видеоинтервью


Стена пятиэтажного дома в Юрьевце обрушилась в шестом часу утра. Были эвакуированы 54 человека. По словам местных жителей, дом стоит на болотистой местности, его постоянно подтапливает и в этом, считают они, причина ЧП. Сейчас брежневку расселили, жильцов разместили в общежитии агропромышленного колледжа. Сотрудники МЧС разбирают завалы и проверяют, нет ли опасности дальнейшего обрушения дома.

Трагедии удалось избежать благодаря местному жителю - Владимиру Галочкину. Он разбудил всех своих соседей за 5 минут до происшествия.

«Окошки стали пластиковые кривиться. Жене говорю: бери документы быстрее. Взял фонарик, посмотрел фундамент. Увидел трещину. Стал с всем говорить, чтобы все выходили», - рассказал Владимир Галочкин корреспонденту телеканала «Барс».

Все подробности юрьевецкого ЧП, продолжение рассказа юрьевецкого героя, а также эксклюзивные кадры с места событий смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».



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