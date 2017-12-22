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По факту обрушения в Юрьевце многоквартирного дома возбуждено уголовное дело
В администрации Юрьевецкого района изъята документация
По факту обрушения части жилого дома в Юрьевце возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
Напомним, сегодня, 22 декабря, на улице Пушкина в Юрьевце обрушилась внешняя стена 5-этажного дома. В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, в администрации Юрьевецкого района изъята документация, касающаяся проведения ремонтных работ дома, имевших место осенью 2017 года.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании, обслуживающей указанный жилой дом, а также должностных лиц администрации Юрьевецкого района», - говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Для справки:
УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Комментарии (1)
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- Лежневский тракторный заводвчера, 18:26Всю управляшку как минимум разогнать,а для всех остальных управляшек может быть всётаки дойдёт,что они не только посредники между ресурсоснабжающей организацией и кошельками граждан.